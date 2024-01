Težke besede o pogromu in šikaniranju v Panorami: Društvo novinarjev medtem obžaluje to

V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) so zgroženi nad »pogromom in šikaniranjem«, ki ga nad nekaterimi novinarji izvaja nova uprava Radiotelevizije Slovenija (RTVS). Prepričani so, da je uprava novinarjem Panorame z današnjim dnem nezakonito onemogočila vstop v stavbo RTVS, zato jo bodo prijavili delovni inšpekciji, so sporočili iz združenja.

Aktiv novinarjev TVS za vključitev zaposlenih na čakanju v delo, društvo obžaluje izgubo vsakega novinarskega delovnega mesta Aktiv novinarjev informativnega programa TVS obžaluje, da so nekateri člani aktiva zaradi ukinitve informativnih oddaj na 2. programu na čakanju. Pričakuje, da bo novi statut spet poenotil informativni program in da bodo zaposlene na čakanju vključili v delo na 1. programu. Društvo novinarjev pa obžaluje izgubo vsakega novinarskega delovnega mesta. Aktiv novinarjev informativnega programa je pri tem spomnil, da je vseskozi ostro nasprotoval spremembi statuta in vzpostavitvi dveh informativnih televizijskih programov. Z aktivom novinarjev se strinjajo v Društvu novinarjev Slovenije. Kot so zapisali, so že ob sprejetju programsko-produkcijskega načrta za leto 2022, ki je uvedel premik dela informativnih vsebin na drugi televizijski program, skupaj s Sindikatom novinarjev Slovenije in novinarji informativnega programa opozarjali na problematičnost delitve informativnega programa na dve uredništvi.

Zaposlenim v oddaji Panorama, ki za leto 2024 ni bila uvrščena v programsko-produkcijski in finančni načrt, so v sredo iz uprave javnega zavoda posredovali odredbo o napotitvi na čakanje na delo doma od 3. do 31. 1. 2024.

FOTO: Foto: Zaslonski Posnetek Facebook

»Odredbe so nezakonite, posebej ob dejstvu, da na RTVS še naprej zaposlujejo nove ljudi, in dejstvu, da so bili na čakanje poslani zgolj novinarji Panorame, čeprav so bile z novim letom ukinjene tudi nekatere druge oddaje,« so v sporočilu za javnost zapisali v ZNP.

V ZNP ocenjujejo, da gre izključno za revanšizem novega vodstva, uperjen zoper novinarje, ki so na RTVS prišli ali napredovali v času prejšnje uprave. Slednjim nova uprava po navedbah ZNP ne more očitati slabega dela ali neusposobljenosti, zato se zdi, da je njihov edini greh, da so morali na čakanje, zgolj to, da so na RTVS prišli ali napredovali ob nepravem času.

Zaradi po mnenju ZNP očitno nezakonitega početja uprave bodo podali prijavo na delovno inšpekcijo. Hkrati vlado Roberta Goloba pozivajo, naj svoje kadre, ki jih je nastavila na RTVS s spremembo zakona o RTVS, pozove k zakonitemu delovanju. Ustavno sodišče pa pozivajo, naj se preneha izmikati »in že končno odloči o ustavnosti novele zakona o RTVS, ki je omogočila trenutni pogrom nad nekaterimi novinarji RTVS«, so še zapisali.