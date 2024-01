Vroče pred RTV Slovenija: ste videli, kaj je doletelo 15 novinarjev? Oglasil se je tudi Janša

»1,5 leta sem delal na RTV. Poleg rubrike Gospodarstvo na Panorami sem moral delati toliko stvari, da me je kadrovska opozorila, da ne smem toliko delati ... Z novim letom zame naenkrat ni več dela, poslan sem bil na čakanje na delo na domu. Danes pa ne morem v hišo niti po stvari.« To je zapis Marka Milenkovića, ki ga je danes objavil na družabnem omrežju x.

Milenković je med tistimi zaposlenimi na RTV Slovenija, ki so jih poslali na čakanje. Takšnih naj bi bilo (vsaj) 15, skupno pa naj bi jim bilo to, da so vsi delali na oddaji Panorama.

Šikaniranje in zloraba pooblastil

Odgovorni urednik drugega programa Rajko Gerič je to potrdil. Po poročanju N1 je dejal, da ga je sram: »Zakaj se je vodstvo RTV na tako surov način odločilo obračunati s posameznimi novinarji, nam ni jasno. Trdim, da gre za šikaniranje in zlorabo pooblastil, zato smo se obrnili na inšpekcijo, poklicali pa bomo tudi policijo.« Gerič je še izpostavil, da je bilo ukinjenih precej oddaj, na čakanje pa da so bili poslani samo zaposleni Panorame.

Oglasil se je tudi nekdanji predsednik vlade in vodja opozicijske SDS Janez Janša: »Edina učinkovita obramba pred tem drastičnim kršenjem pravnega reda je zaenkrat civilni upor prisilnih plačevalcev prispevka za @RTV_Slovenija. Pa kak protestni shod pred depolitizirano stavbo. @vrhovno ne bo ukrepalo, namesto za vladavino prava se bori le za lastne privilegije.«

Kaj na vse to pravi RTV Slovenija

Za Slovenskenovice.si so z RTV Slovenija sporočili, da je bilo z odredbo o začasni napotitvi javnega uslužbenca napoteno na čakanje na delo doma od 3. januarja 2024 do 31. januarja 2024.

»RTV Slovenija se je za ta ukrep odločila zaradi poslovnih oz. organizacijskih razlogov (odpoved projektov skladno s sprejetim Programsko-produkcijskim načrtom za leto 2024),« so pojasnili. Dodali so, da »delavcem v času veljavnosti Odredbe ne more zagotavljati dela. Vstop in zadrževanje v varovanih prostorih ter drugih prostorih objektov RTV Slovenija in v njegovi okolici brez utemeljenega razloga, ki ni vezan na delovanje zavoda, ni dovoljeno oz. je prepovedano (2. odstavek 4. člena Pravilnika o hišnem redu).«

Zaposlenim bodo omogočili dostop do prostorov, kjer morebiti hranijo osebne stvari.

Naj še dodamo, da je RTV Slovenija novinarko Nino Kojima pred kratkim obvestila o prenehanju pogodbe. Sklenjeno je imela do konca leta 2024. Po njenih izjavah so pojasnili svojo plat medalje in razkrili tudi njen honorar.