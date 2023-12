Slovenski policisti Ukrajinca zalotili s štirimi Sirci v avtu. Tako se je končalo

V nedeljo popoldan so policisti v Logatcu ustavili vozilo nemških registrskih oznak. V postopku je bilo ugotovljeno, da sta sirijski voznik in sopotnik v vozilu prevažala štiri državljane Sirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Policisti so ustavili še vozilo poljskih registrskih oznak. V postopku je bilo ugotovljeno, da je ukrajinski voznik v vozilu prevažal štiri državljane Sirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Državljanoma Sirije in državljanu Ukrajine je bila odvzeta prostost, postopki in aktivnosti policistov v povezavi s tujci pa še potekajo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.