Slovenijo napadla smrtonosna bakterija

Decembra 1999 so na infekcijski kliniki UKC v Ljubljani sprejeli enoletno deklico, okuženo z nevarno bakterijo Haemophilus influenzae. Mala pacientka je bila po pregledu in terapiji zunaj smrtne nevarnosti. V Mariboru pa so zdravili malčka, ki se mu je stanje hitro izboljšalo, in zdravniki so staršem obljubili, da bo v nekaj dneh doma.V bolnišnici v Novem mestu pa so ovrgli sum, da naj bi bakterija napadla 17-letnika. Nekateri zdravniki so takrat menili, da poročanje o bakteriji povzroča nepotreben preplah, a del zdravstvene stroke je menil, da mora biti javnost vendarle obveščena o dogajanju. Preplah je namreč med ljudmi sprožila informacija o smrti triletnika v mariborski otroški kliniki.Zdravniki so sicer opozarjali, da ne gre za epidemijo in da nevarno bakterijo uspešno zdravijo z antibiotiki.