Siloviti nalivi s točo in sunki vetra prišli nad Slovenijo

Nevihtni sistem, ki k nam prihaja iznad Italije. FOTO: Arso

V nedeljo se bo osvežilo V petek bo sončno in vroče. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Popoldne bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne nevihte. V soboto bo ob morju sončno, drugod delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.



V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Osvežilo se bo. Od ponedeljka do petka bo vreme dokaj nestanovitno, vsak dan bodo možne krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte. Najmanj verjetne bodo v južni polovici Slovenije. V notranjosti Slovenije bodo temperature ostale pod 30 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso).

Naši zahodni sosedje zadnje dni nimajo sreče z vremenom. Tudi danes se je na severu države razvilo več nevihtnih celic, gasilci so se odzvali na številne klice v sili. Zahodno Slovenijo so že zajele nevihte, ki so prišle iz smeri Italije. Sistem močnih neviht spremljajo siloviti nalivi s točo in močnimi sunki vetra.Previdno predvsem na območju severne Primorske. Nevihte bodo na poti proti notranjosti Slovenije postopno slabele, napovedujejo na portalu Neurje.si.Vzhodno od jezera Maggiore so se morali gasilci odzvati na 40 klicev v sili. Večinoma so pomagali pri zemeljskih plazovih in poplavah. Lombardija je razglasila izredne razmere za več pokrajin.Gasilci so morali že v torek v pokrajini Como pomagati pri več kot sto primerih zaradi poplav in plazov. Ceste delno niso bile prevozne in ljudje so bili ujeti v hišah.