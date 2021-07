Prihajajo najbolj vroči dnevi tega poletja, celo do 45 stopinj bo

Kako bo v Sloveniji

Prihaja saharski pesek

Julij je v izdihljajih in zdi se, da bomo ponekod po Evropi prav v naslednjih dneh zabeležili najbolj vroče dni tega poletja. Živo srebro se bo na jugu Balkanskega in Apeninskega polotoka, južnem in osrednjem Mediteranu povzpelo prek 40 stopinj Celzija. Ponekod pričakujejo, da jih bodo izmerili kar 45, poroča Severe Weather. Najbolj ekstremnih temperatur bodo deležne Italija, Srbija, Severna Makedonija, Albanija, Romunija, Bolgarija in Grčija. V zadnji bi jih 45 utegnili izmeriti že to nedeljo, v ponedeljek pa bi živo srebro lahko poskočilo od 42 do 45 stopinj v Bolgariji, Grčiji (in zahodni Turčiji).Vročina bo vztrajala kakšen teden, obstaja nevarnost gozdnih požarov. Z njimi se že soočajo na Sardiniji.Precej topla so tudi morja. Mediteransko je ponekod kar tri stopinje toplejše od dolgoletnega povprečja. Severe Weather opozarja, da so prav topla morja tista, ki skrbijo za veliko vlage, kar lahko pripelje do skrajno nestabilnega vremena in močnejših neviht.V Sloveniji takšnih ekstremnih temperatur na srečo ne bomo deležni. Meteorologi Agencije RS za okolje (Arso) pravijo: »Tudi v naslednjih dneh bo nadpovprečno vroče vreme, a ekstremne vročine, kot je bila leta 2017 ali 2013, ne pričakujemo.« Od srede do vključno sobote bo živo srebro poskočilo do 35 stopinj Celzija, najbolj vroče pa bo predvidoma v petek. V nedeljo bo vročina popustila. Arso še opozarja, da bo ozračje precej nestabilno, zato bodite pripravljeni tudi na nevihte.V prihodnjih dneh se nam utegne zgoditi tudi, da bomo morali pogosteje čistiti naše avtomobile. V naše kraje namreč lahko zanese saharski pesek. Pri Arsu pravijo, da ga ne bo toliko, kot pred 14 dnevi. Kaj se je takrat zgodilo, pa v zgodbi Bralka ni mogla verjeti svojim očem, ko je zagledala avto (FOTO)