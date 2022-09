Razburjenje zaradi računa: Bi mi sok sicer vlili kar v usta?

Vročih dni je konec in prav tako se v zaključek preveša poletna turistična sezona. V preteklih mesecih smo pogosto lahko spremljali negodovanje turistov, ki so se zgražali nad cenami in podražitvami pri naših južnih sosedih. Najpogosteje so bili na udaru gostinci in seveda tudi ponudniki namestitev. Njihove cene so pogosto primerjali z lanskimi ali pa našimi in ugotovitve so bile različne. Nekateri so se res potrudili in ohranili cene, ki so primerljive s tistimi iz prejšnjih let, drugi pa so se izkazali z inovativnostjo in na račun dodali postavke, ki jih prej nismo poznali.

Stroške zaradi rasti cen energentov in proizvodov poskušajo nekateri ponudniki ublažiti tako, da jih enostavno prevalijo na potrošnika. A ne tako, da zvišajo ceno produkta ali storitve, temveč na račun enostavno dodajo novo postavko.

Bralka Večernjega se je zgrozila, ko so ji v restavraciji na Malem Lošinju ob naročilu soka in piva zaračunali še postrežbo, ki je znašala kar pet odstotkov naročenega. »Kaj je postrežba? Kozarec? Bi mi sicer sok vlili kar v usta?« se je spraševala in razburjala. Hrvaške turiste je v tem letu zmotilo tudi zaračunavanje vode iz pipe.

Sicer pa zaračunavanje postrežnine in vode iz pipe ni nič novega. Morda velja za nekaj novega na Balkanu, a ponekod, tudi pri nekaterih naših gostincih, je v praksi že nekaj časa. Pred leti so novinarji o tem povprašali tudi tržni inšpektorat, ki je pojasnil, da gostinec sam odloča o tem, katere storitve in blago bo zaračunal, pomembno je le, da je to na ceniku jasno napisano.