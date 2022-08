Račun, da te kap: za dve pijači in ostrige 400 evrov

Življenje se po dveh zelo slabih letih za turistične delavce končno vrača v predkoronske tirnice. Z obiskom do zdaj so sredozemske države v glavnem zadovoljne, malo manj pa turisti. Številni se namreč pritožujejo nad nadvse visokimi cenami, ki so delno posledica inflacije, mnogi pa bi radi tudi izkoristili nov priliv gostov ter nekoliko nadoknadili izgubo prihodka v preteklih dveh letih.

Na slabem glasu je letos grški otok Mikonos, kjer da so cene v nekaterih gostinskih obratih povsem ušle izpod nadzora. Že pred časom sta Britanki doživeli neprijetno presenečenje, ko so jima za dva koktajla in prigrizek izstavili račun v višini 600 evrov, od tega si je lastnik kar sam določil 78 evrov napitnine.

Podobno se je zdaj zgodilo še mladoporočencema iz Kanade, ki sta prav tako na Mikonosu naročila pivo, koktajl in deset ostrig, za kar sta plačala okrog 400 evrov. Lindsay Breen in njen mož Alex sta se pred nekaj dnevi poročila v Italiji, nato pa sta odpotovala v Grčijo na medene tedne, ki sta jih zaradi omenjenega obiska restavracije morala predčasno končati. Kot pravita, sta se želela le na hitro okrepčati med ogledom otoka, restavracija jima je bila všeč, prav tako se jima ni zdelo nenavadno, da v njej niso imeli ne menija ne cenika.

»To ni redkost, še posebno v kakšnih domačih restavracijah povedo, kaj ponujajo, in tisto naročiš. Že večkrat sva tako jedla, a so bile do zdaj cene vedno sprejemljive,« je medijem pozneje povedala 30-letna Kanadčanka, ki je pričakovala, da bo tako tudi tokrat.

Da ni vse, kot bi moralo biti, pa je posumila, ko sta prosila za račun. »Niso nama ga prinesli k mizi, eden od zaposlenih je Alexa poklical za točilni pult, mu pokazal številko na ekranu in zahteval denar. Razen zaposlenih ni bilo nikogar v bližini, zaposleni so bili strašno nesramni in postajalo naju je strah, zato sva plačala,« je dodala Lindsey, ki še pravi, da sta imela srečo, da sta pri sebi sploh imela toliko denarja.

Kaj bi se zgodilo, če ne bi bilo tako, raje ne razmišlja. Celotna izkušnja pa je pustila grenak priokus in zakonca se v Grčijo ne nameravata več vrniti.