Slovenski domovi, ki so nas navdušili

Zgodba bež odtenkov

Podstrešno stanovanje na vrhu bloka iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja je po temeljiti prenovi zaživelo v novi podobi – v toplih bež odtenkih z veliko naravnega lesa. Prenove in zasnove interierja se je lotila arhitektka Vivijana Zorman. Stanovanje, ki meri 130 kvadratnih metrov, so popolnoma olupili, vgradili nova okna, izolirali streho, dodali strešna okna, zamenjali električne in strojne napeljave, odstranili tlake in jih nadomestili z novimi suhomontažnimi. Prav tako so odstranili predelne stene, ohranili pa sredinske nosilne stene in stene obstoječe kopalnice. Veliko pozornosti so namenili tlorisni zasnovi, saj so morali zagotoviti dovolj sob za petčlansko družino. Naročnika sta se na koncu odločila za različico tlorisa, po katerem je največ površine odmerjene skupnemu bivalnemu prostoru in je tako rekoč brez hodnikov.

