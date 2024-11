Poslanci o novem sistemu obračunavanja omrežnine. Kaj nas čaka?

Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor bo danes razpravljal o novem sistemu obračunavanja omrežnine pri elektriki, ki je začel veljati 1. oktobra. Koalicija predlaga poziv regulatorju, naj izvajanje sistema do novih izračunov zamrzne, opozicijska NSi pa želi opozoriti na domnevno zavajanje in pozvati k odstopu od sistema.

Svoboda, SD in Levica v gradivu za sejo opozarjajo, da nova metodologija za številne uporabnike pomeni občutno spremembo stroškov za električno energijo, kar lahko bistveno vpliva na življenjske stroške prebivalcev in poslovno okolje v Sloveniji. Od Agencije za energijo pričakujejo podrobnejše informacije o učinkih novega sistema na posamezne uporabniške skupine, načrtovanih ukrepih za zaščito socialno ranljivih skupin in gospodarstva pred prevelikim finančnim bremenom ter alternativnih možnostih in prilagoditvah pri metodologiji obračunavanja omrežnin.

Predlagajo, da odbor agencijo pozove, naj zamrzne izvajanje nove metodologije, dokler ne zagotovi natančne analize vplivov sprememb na gospodarstvo, gospodinjstva in širše socialno stanje državljanov.

Golob: Morda bo zdaj agencija le prisluhnila opozorilom

Da bo koalicija sklep podprla, je v četrtek napovedal premier Robert Golob, ki je dejal tudi, da bo mogoče sedaj agencija vendarle prisluhnila opozorilom, da metodologija morda ni ustrezna, v nasprotnem primeru pa da bo morala na področje poseči interventna zakonodaja. Z interventnim zakonom naj bi po besedah gospodarskega ministra Matjaža Hana sicer pomagali gospodarstvu, ki ni deležno zamejitve cen. Vlada je v četrtek regulacijo cen elektrike za gospodinjstva določila tako, da končni stroški kljub višji omrežnini v zimski sezoni ne bodo višji.

Je vlada z izračuni zavajala?

NSi pa v svoji zahtevi za sklic trdi, da sta vlada in koalicija z izračuni o učinkih novega sistema zavajali, in od agencije med drugim pričakuje, da pripravi nov koncept obračuna omrežnine na način, da razlike med zimsko in poletno tarifno sezono ne bodo tako drastične ter da bo zagotovljena konkurenčnost gospodarstva. Opozarjajo, da se za gospodinjstva, ki so investirala v sončne elektrarne, spreminja pravila za nazaj, spremembe pa da vplivajo na ekonomičnost njihovih investicij.

Odboru predlagajo, da agencijo pozove, naj odstopi od novega načina obračuna omrežnine.