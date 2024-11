Robert Golob o dvigu omrežnin in regulaciji cen: Danes smo preprečili dvig cen položnic

»Neupravičena povišanja se ne smejo preliti na položnice ljudi,« je po seji vlade povedal premier Robert Golob. Na novinarski konferenci, kjer so sporočili, da je vlada sprejela sklepe o regulaciji električne energije, so sodelovali še ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko (Levica) in minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han (SD).

»Vlada je sprejela sklepe o podaljšanju regulacije cen električne energije za naslednje štiri mesece z namenom, da se prepreči, da bi dvig omrežnin vplival na končni strošek, ki ga imajo ljudje pri oskrbi z električno energijo,« je še dejal premier Golob.

Vlada tako posega na področje cen električne energije, o ukrepu Agencije za energijo, ki je sicer samostojna pri svojih odločitvah in ki je želela uveljaviti novo metodologijo obračunavanja omrežnine, pa so se koalicijske partnerice soglasno odzvale, da gre za »neupravičeno povišanje«.

Koalicija predlaga, da odbor Agencijo za energijo pozove, da do nadaljnjega zamrzne izvajanje novega sistema obračuna omrežnine, dokler ne zagotovi natančne analize vplivov sprememb na gospodarstvo, gospodinjstva in širše socialno stanje državljanov.

Vladni ukrep bo trajal vsaj do konca zimske sezone oziroma do konca februarja.

Konec leta se namreč izteče regulacija, s katero so cene navzgor zamejene za 90 odstotkov porabe, medtem ko dobavitelji 10 odstotkov porabe lahko zaračunavajo prosto.

Golob pravi, da je metodologija o več blokih cen električne energije neupravičena tudi zato, ker predvideva najvišjo ceno električne energije ob poletnih popoldnevih, ko denimo sončne elektrarne proizvajajo največ energije.

Pomoč tudi gospodarstvu

Minister Matjaž Han je dejal, da je koalicija poenotena, »vsak ukrep, ki ga sprejmemo v korist ljudi, pa ni nikoli prepozen«.

Dogovor v vladi je bil, da se bo z interventnim zakonom pomagalo tudi gospodarstvu.

Ministrica Asta Vrečko je dodala, da so »odločno nasprotovali dvigom cen, ki bi ljudi pahnili v energetsko revščino. Veseli nas, da smo tako hitro to sprejeli. Gre za nesorazmerno in neupravičeno rast elektrike.«

Koalicija je bila tako kritična do Agencije, ker ni sledila pozivom državnega zbora.

Novinarsko konferenco si lahko ogledate na spodnji povezavi: