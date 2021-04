Po debaklu se je oglasila Novakova in bila sama deležna kritik

Turčija in Michel zanikata očitke

Turčija zanika kritike zaradi protokolarnega incidenta. Turški zunanji minister Mevlüt Cavusoglu je kritike na račun Ankare označil za nepravične. »Sedežni red je bil pripravljen v skladu s priporočili EU. Pika. Tega dejstva ne bi razkrivali, če nas ne bi obtoževali,« je poudaril. »Med srečanjem so bili upoštevani zahteve in priporočila EU ter spoštovan protokol,« je izpostavil.



Tudi Michel je v sredinem zapisu na Facebooku zanikal očitke, da je bil ob tem protokolarnem incidentu v Ankari brezbrižen. »To ne bi moglo biti dlje od resnice,« je poudaril. »Ko sva opazila obžalovanja vredno situacijo, sva se odločila, da ne bova stvari še poslabšala z delanjem scene. Na začetku srečanja sva se odločila, da se osredotočiva na vsebino političnih pogovorov z najinimi gostitelji,« je zapisal.



Izpostavil je, da ga žalostijo namigovanja, da je bil ob dogodku brezbrižen. Je namreč zelo počaščen, da je del evropskega projekta, v katerem dve od štirih osrednjih institucij vodita ženski. Žalosti pa ga tudi to, da je incident zasenčil »pomembno in koristno geopolitično delo«, ki sta ga s predsednico komisije opravila v Ankari.



STA

'Škandal s kavčem' v Ankari, ko je turški predsedniksvoja visoka gosta iz EU (predsednika Evropskega svetain predsednico Evropske komisije) posedel enega na stol poleg sebe, drugo pa na bližnji kavč, še vedno dviga prah. Po manjši zadregi se je von der Leynova le usedla na kavč nasproti turškega zunanjega ministra.Medtem ko nekateri menijo, da je šlo za diplomatski spodrsljaj, drugi ne dvomijo, da je šlo za namerno potezo. Predstavnika EU sta bila v Ankari, da bi se pogovarjali o pravicah žensk, potem ko je Turčija izstopil iz carigrajske konvencije. »Povsem jasno je, da smo svetlobna leta od razumevanja koncepta enakosti in človekovih pravic,« je na twitterju zapisala nekdanja komisarka iz SlovenijeSlovenska evroposlanka, ki prihaja iz iste Evropske ljudske stranke (EPP) kot von der Leynova, pa je dogodek označila za spodrsljaj. Ob pozivu EPP k sklicu plenarne razprave o obisku v Ankari je zapisala: »Spodrsljaj v Turčiji je nerazumljiv in nesprejemljiv. Razprava v Evropskem parlamentu o tem je nujna.« Predsednik EPPpa je poudaril, da bi moral Michel stati ob strani von der Leynovi, ker pa tega ni storil, je na simbolni ravni pokazal neenotnost EU.Nekateri komentatorji so bili nad zapisom Novakove razočarani, češ da ni šlo za nikakršen spodrsljaj in da bi morala sama kot dolgoletna političarka vedeti, da je šlo za namerno potezo.Slovenska evroposlanka iz vrst SDSje bila bolj ostra: »V zadnjem času je EU dobila vsaj 2 veliki zunanjepolitični zaušnici. Iz Rusije in Turčije so EU predstavniki odšli ponižani. EU potrebuje močne in odločne voditelje. Taki, ki niso sposobni zapustiti sestanka ob očitni provokaciji, to prav gotovo niso.«