Ponižanje, o katerem govori vsa Evropa, oglasila se je Violeta Bulc (VIDEO)

Kamere so ujele, a je bila von der Leynova nekoliko zmedena. »Hmm,« jo je slišati na posnetku. FOTO: Cagla Gurdogan, Reuters

V Bruslju močno odmeva protokolarni incident v Ankari, kjer so predsednika Evropskega svetav predsedniški palači posedli na stol poleg turškega predsednika, predsednico Evropske komisijepa na bližnji kavč. V Evropski komisiji izpostavljajo, da bi morali predsednika obeh institucij obravnavati enako.Ursula von der Leyen je bila vidno zmedena, nato pa se je znašla in usedla na kavč. Po srečanju je dejala le, a je bilo zanimivo ter izrazila zaskrbljenost, da je Turčija izstopila iz carigrajske konvencije.Mnogi so prepričani, da ni šlo za diplomatski fiasko, ampak načrtno ponižanje predsednice Evropske komisije, govorijo celo o napadu Carigrada na Bruselj. Nekateri pa so se obregnili ob Michela, ker ni ukrepal in protestiral zaradi odnosa do njegove kolegice. »Povsem jasno je, da smo svetlobna leta od razumevanja koncepta enakosti in človekovih pravic,« je na twitterju zapisala nekadanja komisarka iz Slovenije