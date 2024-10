Naravne zapeljivke

Čeprav je korak mode od pretiranega do čim bolj naravnega v svetu, v katerem je mogoče vsak obraz popraviti s pomočjo kirurgije, logičen, je navsezadnje treba priznati, da so naličeni obrazi pač lepi, vsaj ko gre za fotografije z rdeče preproge. In četudi je Pamela Anderson, ko se je pojavila na njej popolnoma nenaličena, vzbudila navdušenje in občudovanje, si je bilo treba, vsaj tiho, če že ne naglas, priznati, da pogrešamo kak kanček ličila. Obraz brez ličil je privlačen in lep, ko se srečujemo v naravnih okoliščinah. V soju žarometov in ob elegantnih oblekah so ličila pika na i, brez katere je celoten videz nekako pust.

Jess Hunt

Nenaličen obraz, rdeča šminka

Tega nismo ugotovili le navadni smrtniki, pač pa tudi krojači modnih trendov, ki so po modni muhi popolnoma golega obraza uvedli nov trend: nenaličen videz v kombinaciji z rdečo šminko. Da se zadeva odlično obnese, smo lahko videli na zabavi za žensko leta, ki jo je organizirala revija Glamour.

Edini opravek za sledenje najbolj vročemu trendu jeseni je izbira pravega rdečega odtenka.

Tam se je pojavila tudi Andersonova, ki je tokrat kot edino ličilo za prihod na družabni parket uporabila rdečo šminko. In ni bila edina. Različice tega načina ličenja smo opazili tudi na drugih zvezdnicah na zabavi. Ob skoraj ali povsem nenaličenih očeh (da, tudi popolnoma brez maskare, denimo pri Jess Hunt) in nekaj pudra so zvezdnice nosile različne rdeče odtenke šminke v mat ali bleščečih različicah. Videli smo lahko vse od zgolj z rdečim svinčnikom debelo obrobljenih in z bleščilom namazanih ustnic do rdečih ustnic, na katere so bili prilepljeni svetlikajoči se kamenčki, kot jih je nosila manekenka Charli Howard. Trend, ki smo ga do sedaj videvali le na modnih brveh, se je očitno uspešno preselil v vsakdanje življenje.

Charli Howard

Katera je prava za vas?

To jesen ste, kar se tiče ličil, torej lahko modni zgolj z nekaj rdeče šminke. Namesto v ličila lahko tako raje investirate v negovalno kozmetiko, ki bo poskrbela za gladko, svilnato polt privlačnega tena. Edini opravek, ki ga boste imeli z dekorativno kozmetiko, če se boste predali omenjenemu trendu, je izbira pravega rdečega odtenka. Izberite Chanel Rouge Allure v odtenku Pirate (ali različico odtenka druge znamke), če ste tip Kiere Knightley, in Lancômovo L'Absolu Rouge Cream Lipstick v odtenku Caprice De Rouge, če želite poustvariti kanček francoskega šika v slogu Lily Collins. Pat McGrath Labs Matte Trance Lipstick v odtenku Elson je odlična za fatalne svetlolaske tipa Candice Swanepoel. MAC-ova slavna Ruby Woo se odlično obnese na temnolaskah z olivno poltjo.