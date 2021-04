Najraje ima križanke in šport

z Bleda je s tovornjakom prevozil vso Jugoslavijo, v prostem času je bil gasilec. Je eden tistih srečnežev, ki se lahko pohvalijo, da živijo v enem najlepših krajev na svetu – na Bledu. Danes 68-letni upokojenec pa je tudi eden naših najbolj zvestih bralcev, saj nas spremlja in redno bere že vse od začetka pred 30 leti. Ko ga obiščemo na njegovem domu, ki stoji prav v bližini Blejskega jezera in gradu, ki se vzpenja nad njim, nam pove, da začne vsak dan s prebiranjem Slovenskih novic, šele nato pride na vrsto vse drugo. Prebere vse, od nesreč do bolj zabavnih tem, a posebno pozornost namenja športu.»Nesreč in tragedij je kar preveč zadnje čase, imam občutek, da se kar vrstijo,« nam pove za začetek. Najbolj pa je navdušen nad križankami, saj jih rad rešuje za sprostitev. Prav zaradi obilice križank je naročen tudi na nedeljsko izdajo Slovenskih novic.Zadovoljen je tudi z dostavo, saj mu je všeč, da mu zjutraj ni treba čakati na časopis. To se v njegovem koncu nikoli ne zgodi, saj mu Slovenske novice prinesejo že ob 4.15, ko večina prebivalcev Bleda še globoko spi.Drago Rituper živi sam, njegov sin pa v stanovanju nad njim v hiši. Vse svoje delovno obdobje je preživel kot poklicni šofer tovornjaka, s katerim je prevozil vso Jugoslavijo in del Italije.V prostem času je bil dolga leta gasilec in je sodeloval v mnogih intervencijah. Bil je tudi pooblaščeni serviser gasilskih aparatov in je skrbel, da so ti dobro delovali. »Zdaj sem vse to opustil, saj je dovolj ta mladih,« nam še pove in tudi, da mu je v veliko veselje delo na vrtu, včasih pa se odpravi na lov.