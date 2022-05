Ljudski vrt slavi Marcosa Tavaresa

Ligaški 35. krog, podaljšan v ponedeljek, bo v znaku upokojitev legendarnih nogometašev s skupno 848 tekmami v 1. SNL. Danes se bo od navijačev v Ljudskem vrtu poslovil Marcos Tavares, jutri bo domžalskim privržencem pomahal v slovo kapetan Senijad Ibričić, v ponedeljek na Bonifiki pa še koprski vodja Ivica Guberac.

Po 13 letih in pol bo vijolični dres v Mariboru še zadnjič oblekel najslavnejši Brazilec v Sloveniji. Ob koncu skupne poti se obeta najslajši trenutek, velika Tavaresova želja, ki pa jo vendarle narekuje tekmovalni izkupiček: če bo le mogoče, bosta v vijoličnem dresu skupaj zaigrala oče Marcos in sin Marcos. Pod Kalvarijo se je 38-letni Tavares preselil pozimi leta 2008, ko ga je pripeljal športni direktor Zlatko Zahović. Ko se je nekoliko netipični Brazilec še privajal na podnebje, novo kulturo in okolje, se je kmalu začela rojevati legenda, ki je bila naslednjih 13 let simbol nogometnih uspehov Maribora.

Vrstili so se naslovi državnih in pokalnih prvakov, uvrstitve v evropsko ligo in ligo prvakov, padali so goli, Maribor in Slovenija sta v razširjeni družini Tavares dobila nove meščane in državljane. In kar je najpomembnejše, Marcos Tavares je bil nogometaš z veliko začetnico. S 159 goli na 435 prvenstvenih tekmah je slovenski strelski rekorder. Toda tu so še goli z drugih tekmovanj za evropske podvige.

Bošnjak je začel v Kopru

Senijad Ibričić v 37. letu starosti končuje zelo pestro nogometno pot, ki jo je zadnjih šest let bogatil v 1. SNL. Med prvo slovensko sezono je nosil dres Kopra, od leta 2017 pa domžalskega. Čeprav ni prinesel lovorike v klubsko vitrino, je bil s svojimi bravurami, lucidnostjo, zvitostjo in predanostjo zgled za marsikaterega mlajšega igralca. Kapetan bo proti Celju odigral 153. tekmo v dresu Domžal (še 29 v koprskem), v katerem je dosegel 39 golov. Ibričić se ne poslavlja od Domžalčanov, svoje izkušnje, znanje in poznanstva bo prenesel v vlogo športnega direktorja.

Nova vloga pisana na kožo

Junija bo minilo 16 let od prvega nastopa v članskem moštvu in v 1. SNL Ivice Guberca, kapetana, vzgojenega na Bonifiki, kjer bo v ponedeljek igral še zadnjič. A če bo šlo vse po njegovih željah, bo ob dokončnem slovesu naslednji konec tedna na tekmi z Bravom v Ljubljani kot kapetan dvignil pokal za naslov državnega prvaka, zanj že drugega s Koprom. Lepšega slovesa si bodoči športni direktor, ki je v slovenski ligi izkusil vse in osvojil, kar je bilo mogoče, ni mogel zaželeti.

Prva v Domžalah, zadnja v Kopru Pari 35. kroga 1. SNL, sobota: Tabor – Bravo (15.), Maribor – Aluminij (20.15); nedelja: Domžale – Celje (15), Olimpija – Mura (17.30); ponedeljek: Koper – Radomlje (17.30).

Ivica je imel zahtevno igralsko pot, saj jo je kot sin Anteja Guberca gradil sočasno z očetovim vplivom v klubu, ki mu zdaj tudi predseduje. Vendar ni bil le atijev sinček, temveč tudi odličen igralec v zvezni vrsti z močno poudarjenimi voditeljskimi sposobnostmi. Po 232 tekmah in 17 golih ter pomembni vlogi pri oblikovanju zdajšnjega moštva bo prihodnjo nedeljo zasedel novo vlogo, ki mu je pisana na kožo, vlogo športnega direktorja.