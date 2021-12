Google razkril, kaj ste v tem letu iskali na spletu

Vas zanima, kaj je bilo v letu 2021 najbolj iskano na spletu? Google v svojem letnem poročilu razkriva najbolj iskane pojme v letu, ki se počasi izteka. Poroča, koga smo Slovenci na spletu najpogosteje iskali in o njem poizvedovali, dodali pa so tudi podatke o najbolj iskanih pojmih povezanih, s pandemijo covida 19.

Na prvem mestu najbolj iskanih pojmov je covid sledilnik, na drugem vreme, na tretjem pa evropsko prvenstvo v nogometu. Tudi preostanek lestvice desetih najbolj iskanih pojmov je precej športno obarvan. Slovence je tako letos najbolj zanimalo, kako je šlo našim športnikom v NBA, na Vuelti, dirki po Franciji in olimpijskih igrah. Vmes so se znašli še potresi, bitcoini in pust.

Kaj so Slovenci letos najbolj iskali na spletu. FOTO: Google

V kategoriji pandemska realnost je na prvem mestu covid sledilnik, sledi SMSPass, na tretjem pa cepljenje brez naročanja. Slovenci so na spletu iskali izjavo za prehod med občinami, informacije o potrdilu o cepljenju, turistične bone, policijsko uro, informacije o prehodu hrvaške meje – enter Croatia, digitalno potrdilo in iniciativo Maske dol.

Slovenci so v letu 2021 največkrat v Google vtipkali ime Janje Garnbret, Primoža Rogliča in Luke Laha. Na četrtem mestu se je znašel Feri Lainšček, za njim pa Tadej Pogačar, Andreja Slokar, Janja Sluga, Ana Soklič, Janez Poklukar in Aleksandra Ilijevski.