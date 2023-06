Fajonova o dogajanju v Rusiji: treba je biti pripravljen na daljše obdobje nestabilnosti

Po sobotnem dogajanju v Rusiji »moramo biti pripravljeni na daljše obdobje nestabilnosti v Rusiji«, je po današnjem zasedanju zunanjih ministrov EU glede upora ruske najemniške vojske Wagner povedala slovenska ministrica Tanja Fajon. Fajon je glede sobotnega dogajanja v Rusiji dejala, da vojna v vsej svoji razsežnosti kaže, kako nevarna je za celotno mednarodno skupnost.

»Mogoče je za zdaj navidezno vzpostavljen nek mir. Ampak bilo je vsesplošno strinjanje, da je režim ruskega predsednika Vladimirja Putina očitno načet, da poskusov takšnih uporov ni mogoče izključiti niti v prihodnje,« je povedala po zasedanju zunanjih ministrov EU v Luxembourgu. Poudarila je, da je treba biti pripravljen na daljše obdobje nestabilnosti v Rusiji.

Pozvala je k čimprejšnjemu končanju vojne

Ob tem je spomnila na nedeljsko sejo sveta za nacionalno varnost v ožji sestavi, ki je ugotovil, da zadnji dogodki v Rusiji nimajo neposrednih nacionalno-varnostnih implikacij za Slovenijo. O dogajanju v Rusiji so ministri spregovorili v okviru razprave o ruski agresiji na Ukrajino in nadaljnji pomoči tej državi. »Bila je izražena popolna enotnost, zlasti glede pomoči Ukrajini,« je povedala slovenska ministrica in pozvala k čimprejšnjemu končanju vojne.

Mednarodna skupnost, vključno z EU, je v soboto pozorno spremljala dogajanje v Rusiji, ko je vodja najemniške vojske Wagner Jevgenij Prigožin s svojimi enotami začel napredovati proti Moskvi. Razmere v Rusiji so se medtem umirile, saj so Wagnerjevi plačanci nehali prodirati proti Moskvi in se začeli umikati proti Ukrajini, kjer so se doslej borili na strani ruske vojske. Prigožin naj bi v skladu z dogovorom odšel v Belorusijo.