Agrina odličja so odskočna deska

Čeprav je do 62. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma, ki bo v Gornji Radgoni med 24. in 29. avgustom 2024, še daleč, na Pomurskem sejmu ne sedijo križem rok. Začela so se namreč ocenjevanja kakovosti živilskih izdelkov za odličja 62. Agre. Pridelovalci mesa, mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov, vina, sokov, medu in še česa se zavedajo, kako veliko pomenijo na tržišču ocene z Agre. Tudi zato je število udeleženih podjetij ter vzorcev iz leta v leto višje.

Prvo je bilo opravljeno 45. mednarodno ocenjevanje mesa in mesnih izdelkov – ocenjevanje svežega mesa med 22. in 24. majem v prostorih biotehniške fakultete v Ljubljani. Udeležilo se ga je 23 podjetij iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške, in sicer s 147 izdelki. Temu bo od 12. do 13. junija v Gornji Radgoni sledilo ocenjevanje mesnih izdelkov. Članice in člani komisije, ki ji bo predsedovala Mateja Lušnic Polak iz biotehniške fakultete v Ljubljani, bodo še Tomaž Požrl, Katja Japelj in Iva Zahija iz biotehniške fakultete, Stanka Vadnjal iz veterinarske fakultete v Ljubljani ter Marlena Skvarča in Božidar Žlender.

Odlično tržno sredstvo

Letos praznujeta 50. jubilej tudi Odprto državno ocenjevanje Vino Slovenija Gornja Radgona, 40. pa slovenski oskar za embalažo. Pomurski sejem je že leta 1974 organiziral tudi prvo uradno strokovno ocenjevanje vin, 1980. strokovno ocenjevanje kakovosti mesa in mesnih izdelkov, leto zatem pa strokovno ocenjevanje kmetijske mehanizacije. Leta 1982 je bila ob sejmu Inpak oživljena tudi tradicija omenjenega ocenjevanja slovenski oskar za embalažo. Leta 1987 se je začelo strokovno ocenjevanje mleka in mlečnih izdelkov.

»Medalje ocenjevanj pod okriljem sejma Agra, s katerimi proizvajalci označujejo svoje izdelke v oglaševanju in na trgovskih policah, se vedno znova izkažejo za odlično promocijsko in tržno sredstvo, predvsem pa kot nepogrešljivo merilo kakovosti za proizvajalce in potrošnike. Največji pomen imajo ocenjevanja kakovosti Agra v Sloveniji in regiji, ta pa obsega Hrvaško, Avstrijo, Madžarsko in države, ki so nastale na območju bivše Jugoslavije. Vse bolj se njihov sloves s prodajo izdelkov širi tudi v Evropo in svet. Izdelke na mednarodnih ocenjevanjih kakovosti prehranskih izdelkov in vina ocenjujejo strokovne, neodvisne komisije certificiranih in izkušenih preizkuševalcev iz Slovenije in držav, iz katerih prihajajo vzorci. Vsako ocenjevanje ima tudi svoj pravilnik, v katerem so navedeni postopki, pogoji, način dela, kriteriji, skupine ...,« je pripovedoval Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma.

Ogromno dogodkov

Sicer pa so na Agri najbolje ocenjeni izdelki nagrajeni z velikimi zlatimi, zlatimi, srebrnimi in bronastimi medaljami. Tisti z izjemno kakovostjo postanejo šampioni kakovosti. Šampionski naslovi se pod posebnimi kriteriji podeljujejo, denimo, tudi pri ocenjevanju brezalkoholnih pijač in vin.

Ob omenjenih ocenjevanjih svežega mesa in mesnih izdelkov in že končanem 38. mednarodnem ocenjevanju mleka in mlečnih izdelkov (28.–31. maj 2024) napovedujejo na Pomurskem sejmu še druga ocenjevanja kakovosti, ki jih bodo organizirali v okviru 62. Agre: 28. mednarodno ocenjevanje sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod (5. in 6. junij 2024), 40. slovenski oskar za embalažo (7. junij 2024), 50. odprto državno ocenjevanje vin Vino Slovenija Gornja Radgona, 14. odprto državno ocenjevanje BIO vin (8.–12. julij 2024), 5. mednarodno ocenjevanje medenih pijač (12. julij 2024), 23. ocenjevanje medu z mednarodno udeležbo (7. avgust 2024), 42. mednarodno ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme (22. in 23. avgust 2024).