Mopedist in motorist sta se hudo poškodovala

V četrtek malo pred 18. uro se je hudo poškodoval 24-letni voznik kolesa z motorjem, ki je vozil iz smeri Dečkove ceste proti Ostrožnemu. Na ravnem delu vozišča izgubil nadzor nad vozilom in padel. Še dve nesreči V petek dopoldne se je na Graški Gori poškodoval 58-letni kolesar, ki je v desnem nepreglednem ovinku padel in se hudo poškodoval.



Včeraj, malo pred 14. uro, so prav tako hudo prometno nesrečo obravnavali v Spodnjih Prelogah, kjer sta trčila voznik osebnega vozila in motorist. Do prometne nesreče je prišlo zaradi nepravilnega vključevanja voznika osebnega vozila na regionalno cesto. 29-letni motorist se je v trčenju hudo poškodoval.

