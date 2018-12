VIDEO: Grozljivo, kaj dela dojenčku, saj ga boli?!

Gibanje je za otrokov razvoj nadvse pomembno. Sprva so gibi nenadzorovani in refleksni, nato pa postajajo vse bolj nadzorovani. Dojenček pridobi nadzor nad gibi v naslednjem zaporedju: glava, ramena, okončine (roke oz. noge, nato dlani oz. stopala, prsti) in nazadnje hrbet s hrbtenico, navaja pediatrinja dr.Primitivni refleksi, ki jih vidimo pri novorojenčku, večinoma izzvenijo do šestega meseca starosti in dojenček se začne pripravljati na prehod iz sedenja v kobacanje in nato iz kobacanja v hojo. Ob spoznavanju lastnega telesa lahko dojenčku pomagamo z najrazličnejšimi vajami, ki pa morajo biti izvedene pod budnim očesom strokovnjaka, če jih sami ne znamo izvesti.Tako vse več mater v času porodniškega dopusta z dojenčkom v najzgodnejši fazi razvoja obiskuje t. i. gibalne urice, kjer vadi skupaj z dojenčkom. Ena od zanimivih metod, kjer se dojenček pospešeno spoznava z lastnim telesom, je tudi ruska metoda 'dinamične gimnastike.'Na videoposnetku, ki se marsikomu zdi pregrob in boleč, učitelj 3-mesečnega otroka obrača v zraku, ga vrti, dela prevale z njim, dojenček visi z glavo navzdol itd., toda resnica je povsem drugačna. Dojenček v vadbi zelo uživa in se smeji. Pod videoposnetkom je nekdo napisal: »Grozljivo, videti je zelo boleče za dojenčka, saj ga trese.«Ob tem je treba ponovno poudariti, da vadbe ne izvajajte sami doma. Otroka lahko poškodujete, vadba pa se mu tako za vselej zameri.