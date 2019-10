Tušek pleni pozornost

1340

KM razvije tushek TS 900.

Cestna zverina

Ena glavnih značilnosti Tuškovih supervozil je njihova nizka teža.

Morebitni kupci naj bi superavtomobil preverili v Španiji. FOTO: Tushek

Škarjasta vrata bodo pritegnila številne simpatije. FOTO: Tushek

Med najboljšimi

Razvoj ostaja v Sloveniji

TS 900 bo na voljo v treh inačicah: bencinski, električni ali hibridni. FOTO: Tadej Regent

Zgodbe slovenskih podjetnikov v svetu so lahko bistveno uspešnejše kot doma, globalni trg namreč lahko ponuja priložnosti rojakom, ki se odločijo poskusiti v kateri od butičnih panog, za katero doma marsikdo ne mara, v svetu pa je dovolj kupcev, da podjetnik lahko (pre)živi in raste. V tej kategoriji so tudi superavtomobili, ki sodijo med najhitrejše in najdražje (ter domnevno najlepše) avtomobile na svetu.Kot je v preteklosti pojasnil nekdanji dirkač(rojen 1965), ki poldrugo desetletje ustvarja superavtomobile pod blagovno znamko Tushek, ima večina njegovih potencialnih bogatih kupcev doma že po 20 avtomobilov in so pretežno zbiratelji vozil. Za zbiranje superavtomobilov človek resnično potrebuje debelo denarnico, novi tushek TS 900 bi naj po nekaterih napovedih stal več kot 1,2 milijona evrov.Res pa je, da za ta denar ne dobite zgolj avtomobila, ampak cestno zver, ki teoretično v dveh sekundah in pol pospeši do sto kilometrov na uro. Pod pokrovom se skriva 1340 konjev (oziroma skorajda megavat moči), njena najvišja hitrost pa je 380 kilometrov na uro! Ena glavnih značilnosti Tushkovih supervozil pa je – zaradi uporabe karbonskih materialov – njihova nizka teža, kar potrdi tudi Tušek: "Res smo imeli nekaj sreče, da smo bili že s prvim modelom T 500 med najlažjimi superšportniki in si že takrat zadali cilj, da so naši avtomobili med najekstremnejšimi na svetu, po domače, so cestni dirkalniki."Čeprav prvi prototip T 500 sega že 11 let v preteklost, se ta na angleški spletni strani autocar Tushek renovatio T 500 tudi za leto 2019 še vedno nahaja med top 10 superavtomobili na svetu, avtorji lestvice so opozorili, da se v T 500 počutijo "kot v lotusu ali porscheju GT na stezi", T 500 so (po)hvalili tudi pri najbolj znani avtomobilistični oddaji na svetu Top Gear.Napredek zgodbe Tushkovih vozil je opazen tudi v uporabi električnega pogona; Tušek pojasni, da TS 900 apex ponujajo v treh različicah, kot bencinski V8, kot hibrid in kot električni avto. V hibridni verziji zadaj grmi Audijev motor, sprednji kolesi pa poganjata elektromotorja: "Veseli pa nas, da zanimanje ni zgolj za avto, ampak tudi za naše e-pogone s strani avtoindustrije."TS 900 brusijo in pilijo tudi te dni. "Vsak dan delamo na razvoju našega e-pogona in dodelujemo končno verzijo njegovega uporabniškega vmesnika," pravi Tušek. Medtem ko pripravljajo dokumentacijo za maloserijsko homologacijo, pa so morebitni kupci po vsem svetu že precej neučakani. "Zanimanja za takšne vrste avtomobilov je vedno veliko, koliko je resnih kupcev, bomo pa v kratkem izvedeli," ošvrkne tržne razmere.Dodatno razburjanje se ustvari ob predstavitvah na najprestižnejših prireditvah, kot je nedavni Salon Privé na Otoku. Tušek načrtuje, da bodo letos v oktobru s potencialnimi strankami izvedli prve preizkusne vožnje na dirkališču Ascari v južni Španiji, sledi izdelava predvidoma nekaj deset vozil za kupce novega superavtomobila: "V vsakem primeru bosta montaža in razvoj naših avtomobilov ostala v Sloveniji, res pa je, da bomo nekatere dele, ki smo jih na prototipu doslej izdelovali sami, prepustili večjim dobaviteljem iz Slovenije in tujine." Začetek proizvodnje napoveduje za prvo polovico leta 2020.