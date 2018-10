Top pet mobilnih aplikacij za novopečene starše

Kot novopečena mama in oče se najverjetneje soočata s kopico novih informacij in predvsem spremembo življenjskega ritma. Napotki verjetno dežujejo z vseh strani – od staršev, starih staršev, prijateljic, patronažne sestre, forumov ... Ne nazadnje pa imamo tudi mi nasvet, kako si olajšati starševstvo v začetni fazi. Predstavljamo pet mobilnih aplikacij, za katere menimo, da vam bodo koristile pri otrokovem razvoju in omogočile tudi več časa zase. BABY MONITOR Verjetno v Sloveniji ni mame, ki ne bi poznala te uporabne aplikacije. Deluje kot varuška v vašem domu, le da je brezplačna. Potrebujete dva mobilna telefona, pri čemer en telefon določite kot napravo za starša, drugega pa odložite v prostoru, kjer se nahaja otrok. Ko se bo otrok predramil oziroma začel jokati, boste dobili klic na telefon, ki ga imate pri sebi. Mobilna telefona sta lahko povezani prek wi-fija ali mobilnega omrežja. WHITE NOISE BABY Aplikacija se ponuja kot pomoč pri spanju. Obstaja brezplačna različica, ki bo povsem zadovoljila vaše potrebe oziroma potrebe vašega dojenčka. Predvaja različne zvoke iz narave, kot so morski valovi, dež, nevihta, zvok motorja, sesalnika, beli šum ... Je priljubljena aplikacija, ki pomirja in omogoča trden spanec. Posebno je priljubljena kot pomoč pri dojenčkih, ki trpijo za kolikami in se od razburjenja oziroma joka ne morejo pomiriti. Dobro pa se obnese tudi pri odraslih, ki trpijo za nespečnostjo ali pa težko zaspijo. FEED BABY Uporabna aplikacija za starše otrok do petih let, ki pomaga zapisovati, kdaj ste nazadnje nahranili otroka, kdaj je spal in koliko časa, na kateri dojki ste dojili, kdaj ste mu zamenjali plenice ... S tem lahko spremljate vse vidike razvoja vašega novorojenčka. Hkrati bo aplikacija koristila tudi pri uvajanju goste prehrane, saj ima v nastavitvah možnost tudi takega vklopa. Prednost te aplikacije je, da določi otrokov urnik, ki bo partnerju v veliko pomoč, medtem ko boste vi od doma. UMANO Aplikacija Umano omogoča, da ste vsak dan na tekočem z novicami. Vendarle je dobro biti obveščen, a za branje časopisa novopečenim staršem mnogokrat zmanjka časa. Vsako jutro vam bo aplikacija v avdio zapisu predvajala najnovejše novice iz sveta, med katerimi so tudi članki BBC, The Guardiana, Gizmoda ... Novice lahko izbirate iz kategorij: Morate vedeti, Znanost, Zabava, Podjetništvo ... Zvočni prispevki so v angleškem jeziku. MY BABY TODAY Namen aplikacije je, da vam stoji ob strani ob vsakem koraku in razvoju vašega dojenčka do prvega leta. Prilagodi se razvoju otroka in predlaga, kako preživeti različne aktivnosti z dojenčkom. Na aplikaciji so tudi osnovne informacije o razvoju dojenčka v posameznem obdobju, o njegovem zdravju in skrbi za varnost. Prebirate lahko tudi nasvete za nego otroka, pomoč pri hranjenju, ne nazadnje pa ponuja tudi nasvete, kako ob starševstvu poskrbeti tudi zase.