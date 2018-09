Odpoklic serije Kelly ekstrudirane pražene koruze

Proizvajalec:

Kelly GmbH,

Hermann-Gebauer-Strasse 1,

A-1220 Dunaj, Avstrija



Vrsta in trgovsko ime proizvoda:

ekstrudirana pražena koruza, soljena 90 g

(originalno Kelly's Popcorn salted 90 g)

PP vrečka v modri, rdeči in beli barvi



EAN koda 9000159011965



Identifikacijski podatki:

rok uporabe 12. 2. 2019



Kontakt za potrošnike:

INTERSNACK, d.o.o., Brnčičeva 29, 1000 Ljubljana

el.naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

tel.: 041 434 175 (Robert Šmid),

vsak del. dan od 8. do 16. ure

Pri rednem nadzoru kakovosti je proizvajalec odkril povišane vrednosti aflatoksina. Po izjavi proizvajalca pri enkratnem ali občasnem zaužitju, ni znanega vpliva na zdravje, vendar smo se iz preventivnih razlogov odločili za takojšni umik in odpoklic spornih proizvodov iz prodaje.Rok uporabe je natisnjen na belem polju na zadnji strani vrečke (levo spodaj).Intersnack, d.o.o. prosi vse kupce, da preverijo, ali imajo doma izdelek z zgoraj navedenim rokom uporabe. Če imajo ta proizvod doma, naj ga ne uživajo, temveč takoj vrnejo v trgovino, kjer so ga kupili. Izdelek vam bodo brezplačno zamenjali z neoporečnim.Lahko ga tudi pošljete po pošti na naslov Intersnack, d.o.o., Brnčičeva ulica 29, 1231 Ljubljana-Črnuče in poslali vam bomo neoporečnega.Koncern Intersnack globoko obžaluje nastalo situacijo in se opravičuje vsem trgovskim partnerjem, kupcem in potrošnikom za nevšečnosti, nastale zaradi odpoklica proizvoda.Ljubljana, 21. september 2018