Reševalci tudi na kolesih (FOTO)

Za uspešnejše zdravstveno varstvo in prvo pomoč turistom in domačinom tudi letos Reševalna služba slovenske Istre (RSSI) Zdravstvenega doma Izola ob podpori Občine Izola in javne agencije za varnost prometa nadaljuje službo reševalcev na kolesu.

Na dan državnosti sta letos pedale ob obali pognala reševalca, ki bosta na kolesih ob sobotah, nedeljah in praznikih skrbela za bolj dostopno službo nujne medicinske pomoči. Gre za enostavno, a dokazano zelo uporabno obliko izvajanja te službe, ki se tako zelo približa tistim, ki jo potrebujejo na manj dostopnih mestih, kot sta denimo plaža in pešcona.

V timu na terenu sta vedno po dva kolesarja reševalca z električnimi kolesi, od katerih je eno opremljeno z defibrilatorjem ter opremo za sprostitev dihalnih poti in oživljanje, drugo pa z obvezilnim in drugim materialom za prvo pomoč. Dispečer zdravstvenega dispečerskega centra RSSI ju, kot vse druge time nujne medicinske pomoči, aktivira ter usmeri na mesto, kjer je potrebna intervencija.

Zamisel o reševalcih na kolesih sega v leto 2015, ko je nekaj reševalcev ponudilo kar svoja kolesa, na katera so namestili reševalne kovčke, z njimi pa so na maratonu poskrbeli za lažjo dostopnost do težje dosegljivih lokacij. Postopoma so idejo nadgradili in ob podpori občine in drugih zanesenjakov kaj kmalu okrepili svojo navzočnost na izolskih ulicah ter plažah.

Domačini in turisti so projekt dobro sprejeli.

Reševalci kot razlog za intervencijo večinoma navajajo slabost in zdrse ob vstopu v morje ali izstopu iz njega. Med ljudmi je projekt dobro sprejet, mnogi ga pohvalijo in se z reševalci celo radi fotografirajo. Povedo tudi, da so na kolesih dobro prepoznavni, nekateri tujci pa so naznanili, da bodo idejo poskušali udejanjiti v svojem kraju.

»Prepričani smo, da bomo tudi letos projekt uspešno izpeljali, že zdaj pa se zahvaljujemo vsem, ki nam pri tem pomagajo, od reševalk in reševalcev, ki službo izvajajo, pa vse do občine Izola, ki je finančno omogočila projekt, javne agencije za varnost prometa, ki je reševalcem zagotovila čelade, do tistih, ki so zdaj ali v preteklosti pripomogli k rojstvu in uspešnemu nadaljevanju projekta,« so nam sporočili z izolske občine.