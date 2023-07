Polovico nagrade bo dobil vnuk

»Moram priznati, da vso noč nisem mogla zaspati od veselja, da ste mi v Slovenskih novicah izžrebali nagrado. Ves čas sem razmišljala, kaj naj vam povem o sebi in svojem življenju, saj nikoli nisem bila v medijih in tudi nikakršne nagrade še nisem prejela. Tokrat pa ste me zelo razveselili in tukaj ni bilo dvoma, kaj bom z nagrado. Ena polovica pripada meni in jo bomo zapravili v bližnji prodajalni Lidl, kjer tudi sicer kupujemo veliko potrebščin za dom in gospodinjstvo, druga polovica pa gre vnuku Teju, ki mi je posodil svojo številko mobitela in elektronski naslov, ki ju je bilo treba napisati na kupončku. Ob tem prav Tejo, čeprav je star šele 15 let, skrbi za vse, česar si ne morem urediti sama,« nam je ob obisku v lepi vasi Noršinci v občini Moravske Toplice razlagala prisrčna Nada Vučkič, ki z možem Štefanom živi v istem gospodinjstvu z edino hčerko Danijelo ter njenim možem in vnukom.

Ponosna na Teja

Tako se je tudi Tejo, ki je končal 1. letnik Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, razveselil nagrade in svojega deleža. »Takoj ko ste poklicali, sem bil prepričan, da smo zadeli Lidlovo nagrado v Slovenskih novicah. V naši družini vas poznamo predvsem po imenu in priimku, saj v Novicah prebiramo vse lepe prispevke, ki jih pišete. V teh dneh časopis prejemamo nekoliko pozneje, ker je raznašalec na dopustu, sicer pa je tu že ob pol šestih zjutraj, in prav vsi ga preberemo, babica, deda, mama in oče. Jaz rešim tudi križanke. Zdaj ko smo dobili nagrado, bo moj delež šel za nakupe ob odhodu na morje. Napolnil bom prtljažnik s pijačami in drugimi potrebščinami, seveda bom deležen česa tudi iz babičinega dela nagrade,« nam je zadovoljno pojasnil vedno nasmejani Tejo, medtem ko se je z veseljem fotografiral z babico in dedkom, ki sta na edinega vnuka še posebno ponosna.

Vsi smo navajeni na Slovenske novice in bi si težko zamislili dan brez njih.

»Vsi smo navajeni na Slovenske novice in bi si težko zamislili dan brez njih,« sta povedala tudi Štefan in nagrajenka Nada, ki sicer prihaja iz Murske Sobote. V Noršincih sta si zgradila veliko hišo, kamor sta se leta 1984 preselila. Ves delovni vek je tokratna nagrajenka preživela v nekdanjem konfekcijskem gigantu Muri, leta 2008 se je po natanko 38 letih in šestih mesecih delovne dobe upokojila. Priznala nam je, da je v tem času imela kar nekaj zdravstvenih težav, a so ji zdravniki vedno pomagali, pri vsakdanjih potrebah in tegobah pa ji že pomaga tudi vnuk, ki se zdaj izobražuje v zdravstvenem poklicu. Zdaj smo jo razveselili še v Slovenskih novicah in tako ji ti vroči poletni meseci, čeprav z veliko neurij, minevajo veselo.