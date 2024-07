Najprej ni verjela, da je srečna nagrajenka

»Nikoli nisem dobila nagrade takšne vrednosti,« nam je o Lidlovi darilni kartici za 200 evrov brezplačnih nakupov povedala Izolanka, ko smo jo obiskali doma. Majda Zrinski, ki šteje 66 let, se je nagrade zares razveselila, a nas je v nejeveri še enkrat vprašala, ali je res nagrajenka, da se prepriča, ali je slišala prav.

Majda skrbi za 88-letno mater, ki je pred časom tako nesrečno padla, da sama tega ne zmore več. Januarja se je zato preselila k hčerki; Majda se je pri skrbi za mamo najprej izmenjevala s sestro, ko je živela še v Olmu, zdaj pa je prišla k njej, saj je upokojena, sestra namreč še hodi v službo. Mama je izjemno hvaležna, da družina skrbi zanjo, le stare prijateljice in Koper malce pogreša.

Darilni bon bo porabila za več manjših nakupov.

Če ne sodeluješ, ne moreš ničesar dobiti.

»Nikoli nisem dobila tako velike nagrade,« je bila zadovoljna Izolanka. »Do zdaj je bil najdragocenejši darilni bon za Zlatarno Celje. Tudi tega, v vrednosti 40 evrov, so ji 25. marca letos podarile Slovenske novice.« Bon je prišel zelo prav, unovčila ga je za sestrino 60-letnico. Družina ji je v zlatarni kupila prekrasen prstan in verižico. »Nekaj smo sicer tudi dodali, a občutek, ko si nagrajen, je prelep,« razmišlja. »Letos so te nagrade prav neverjetne! Zjutraj, ko mama še leži, preberem spletne Slovenske novice in druge zanimivosti, saj je takrat še največ časa. V Slovenskih novicah imam najraje kolumniste in križanke. Sicer pa me vse zanima, predvsem zgodbe iz Primorske. Rada sodelujem tudi pri nagradnih igrah. Če ne sodeluješ, ne moreš ničesar dobiti!«

Dobra soseda Marinka ji ob sobotah prinese svoje Slovenske novice, skupaj rešita križanko in jo pošljeta. Nekdanja sodelavka doma upokojencev na Markovcu je vse, kar človeku prinaša starost, četudi je delala v računovodstvu, pobliže spoznavala vsak dan, zadnjih 16 let pred upokojitvijo. »Imela sem veliko opravka z njimi, tudi zasmilili so se mi, tako nebogljeni so. Vsekakor pridobiš čut za starostnike.«

Na dopust ne bo mogla, plavala letos, čeprav ima veliko željo, še ni. »Mama ne more biti sama doma. Če je sin doma, jo prepustim njemu in hitro skočim v trgovino,« pravi Majda. Žal ji je, da v Izoli ni Lidla, v najbližjega v Kopru jo pelje prijateljica. »Velikokrat bi kaj kupila, saj redno pregledujem Lidlove letake in vidim dobre stvari po dobri ceni. Kartico bom porabila kar za nakupe, večkrat po malem.« Posebno priljubljenih jedi nima, z materjo sta navajeni skromnosti: »Mama ima rada kaj na žlico, sestavine pa bom z veseljem izbrala v Lidlu.«