Mlada mamica Patricija najbolj zaupa Lidlu (FOTO)

Napredna in lepo razvita vas Petanjci, s katero se pri reki Muri začne Prekmurje in se po več kilometrih proti Murski Soboti konča pri naselju Tišina, ki je hkrati občinski sedež, spada med večje na severovzhodu Slovenije. Tam, od koder mimogrede izvira tudi odlična pevka Nika Zorjan, med številnimi pridnimi in prijaznimi domačini živi tudi ena zadnjih letošnjih nagrajenk Poletne nagradne igre Slovenskih novic in Lidla Slovenija Patricija Debelak.

Ker je trenutno v porodniškem staležu, saj je pred slabimi petimi meseci rodila Krisa, s partnerjem Mihom Viragom pa ima tudi tri leta in pol starega Luka, ima nekoliko več časa za izpolnjevanje kupončkov in sodelovanje v naši nagradni igri.

»Slovenske novice imamo naročene že vse od začetka, a tiskano izdajo, tako rekoč od prve do zadnje strani, večinoma prebirata mama Vida in partner Miha, jaz pa sem nekako bližje spletni izdaji. In tako sem poslala več kupončkov za sodelovanje v igri,« nam razloži Patricija, ki smo jo razveselili s sporočilom o žrebu, nato pa še, ko smo ji na domači naslov, nedaleč od reke Mure, pripeljali Lidlovo darilo.

Rada nakupuje v Lidlu. FOTOgrafiji: Oste Bakal

»Moram priznati, da sem zelo vesela te nagrade. Že doslej sem bila pri Slovenskih novicah deležna manjših nagrad, zdaj pa še Lidlova kartica. Tudi sicer vse večje nakupe opravljamo v trgovinah Lidl, saj smo doma na sredi med Gornjo Radgono in Mursko Soboto. Zdaj bomo imeli še več razlogov, da se odpravimo na večje nakupe. Za ta denar lahko dobimo veliko reči, predvsem prehrambnih artiklov in priboljškov za otroka. Ne samo zaradi te nagrade, tudi sploh moram priznati, da so mi najbolj ljubi Lidlovi živilski izdelki in materiali za kuho. Tudi cene so najbolj dostopne,« pove vesela mamica, ki je, mimogrede, končala srednjo šolo za gostinstvo in turizem na drugi strani reke Mure, v bližnji Radencih, in je po poklicu kuharska tehnica.

Tudi partnerja je spoznala v omenjeni šoli, saj je Miha tudi gostinec, in sicer natakar, zaposlen je v gostišču Aleksander v Moravskih Toplicah, sama pa ne hodi v službo in tako prejema nadomestilo za porodniško.

V vsakem primeru je več kot dobrodošel darilni bon Lidla, ki bo vsaj delno razbremenil družinski proračun. »Res je. Hvala vam. Zdaj bom s še večjim veseljem pošiljala kupončke ter tudi vse pogosteje obiskovala prodajalne Lidl,« nam je ob slovesu povedala Patricija.