Izginjajoče livade so zavetja za morske organizme

Ob vse večjem zavedanju o pomenu morja in odgovornejšem ravnanju do njega je pomembna tudi vloga zavoda YouSea. Prizadeva si za zaščito slovenske obale in biotske raznovrstnosti morja ter za dolgoročno ohranjanje ribjih populacij in drugih organizmov. Zavod vodi molekularna biologinja dr. Irena Fonda, ki poudarja vse prevečkrat pozabljen pomen morskih travnikov.

Kot nogometno igrišče

Številne vrste, ki so gospodarsko pomembne za naše ribištvo, se vsaj v eni fazi življenjskega cikla zanašajo na te travnike. Ti namreč zagotavljajo ključno življenjsko okolje, območje za razmnoževanje in varno zavetje za številne morske organizme, vključno z ribami, rakci, školjkami, iglokožci. Tako pravi Irena Fonda: »Nepogrešljivi so tudi za proizvodnjo kisika in blaženje podnebnih sprememb. Žal se povsod po svetu hitro izgubljajo, po oceni UNEP (United Nations Environment Programme – Program Združenih narodov za okolje) vsako leto izgubimo približno sedem odstotkov teh dragocenih habitatov. To pomeni, da vsake pol ure izgine površina, velika kot nogometno igrišče. Želimo si, da bi se vsi začeli vsaj malo bolj zavedati pomembnosti morskih trav in travnikov za življenje vseh nas. Ko jih v morju opazimo, bi se jih morali razveseliti, namesto da se nad njimi pritožujemo.«

Nepogrešljivi so tudi za proizvodnjo kisika in blaženje podnebnih sprememb. FOTO: Ciril Mlinar

Zavod skupaj s podporniki med drugim izvaja akcije čiščenja morskih travnikov v slovenskem morju. Njihovi projekti vključujejo tako ozaveščanje o pomenu morskih travnikov za ekosistem kot spodbujanje trajnostnih praks med prebivalci in obiskovalci obalnih območij. Sicer pa je znano tudi sodelovanje s Potapljaško zvezo Slovenije, ki si že vrsto let prizadeva za ohranjanje čistosti slovenskih voda s čistilnimi akcijami na Blejskem in Soboškem jezeru, pa tudi ob obalah Fiese in rek, kot so Drava, Mura, Ščavnica, Sava, Krka in seveda Ljubljanica. Zavod YouSea ima pri svojih prizadevanjih vse večjo podporo.