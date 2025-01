Zeleni čaj kot zaščita pred demenco: Kaj pravi znanost?

Zeleni čaj že stoletja velja za napitek z mnogimi zdravilnimi lastnostmi. Med njimi naj bi bil tudi pozitiven vpliv na zmanjšanje tveganja za srčno-žilne bolezni, ohranjanje zdrave kože, spodbujanje izgube teže in celo zmanjševanje tveganja za demenco.

Nova študija iz Japonske pa je to prepričanje dodatno podkrepila.

Raziskava je pokazala, da starejši ljudje, ki redno pijejo zeleni čaj, imajo manj možganskih lezij, značilnih za demenco, v primerjavi s tistimi, ki ga ne uživajo.

Zeleni čaj in zdravje možganov

Študija, objavljena v reviji Science of Food, je preučevala povezavo med rednim pitjem zelenega čaja pri starejših ljudeh in manjšim pojavom belih lezij v možganih, ki so pogost znak kognitivnega upada in demence.

Dr. Steven Allder, nevrolog na kliniki Cognition Health, ki ni sodeloval pri študiji, je opozoril, da so izsledki obetavni, vendar jih je treba obravnavati previdno zaradi možnih vplivov drugih dejavnikov, kot so življenjski slog in prehranske navade.

Zdravstvene koristi zelenega čaja

Zeleni čaj vsebuje eno najvišjih ravni antioksidantov med čaji, vključno s polifenoli, ki prinašajo številne koristi, kot so:

boj proti določenim vrstam raka (dojke, prebavila, pljuča, prostata in jetra),

spodbujanje izgube teže pri ljudeh z debelostjo,

protivnetni učinki na kožo in srčno-žilni sistem,

izboljšanje kognitivnih funkcij.

Študija zelenega čaja in njeni rezultati

Raziskava je zajela skoraj 9.000 odraslih, ki živijo v skupnosti, zbranih v okviru japonske raziskave o staranju in demenci med letoma 2016 in 2018.

Udeleženci so izpolnili vprašalnik o pogostosti uživanja zelenega čaja in kave, njihov dnevni vnos pa je bil razvrščen v štiri skupine:

0–200, 201–400, 401–600 in vsaj 601 mililitrov.

Poleg tega so opravili slikanje možganov z magnetno resonanco (MRI), da bi ocenili možganske lezije, volumen hipokampusa in celoten volumen možganov.

Raziskovalci so upoštevali demografske, zdravstvene in življenjske dejavnike, kot so starost, spol, stopnja izobrazbe, hipertenzija, sladkorna bolezen, telesna masa, kajenje, uživanje alkohola, zgodovina možganske kapi in telesna aktivnost.

Manj lezij pri rednih pivcih zelenega čaja

Po prilagoditvi dejavnikov so raziskovalci ugotovili, da je višji vnos zelenega čaja povezan z manjšim številom belih lezij v možganih. Tega učinka niso opazili pri uživanju kave. Prav tako niso našli povezave med pitjem zelenega čaja in volumnom hipokampusa ali celotnim volumnom možganov.

Pomanjkljivosti študije in nadaljnje raziskave

Raziskava ima nekaj omejitev, saj gre za presečno študijo, ki ne omogoča ugotavljanja vzročne povezave med pitjem zelenega čaja in zmanjšanjem belih lezij. Prav tako ni bilo podatkov o načinu priprave čaja ali uživanju v kombinaciji z drugimi živili.

Zaradi majhnega števila pivcev črnega čaja v japonski populaciji raziskovalci niso mogli primerjati učinkov zelenega in črnega čaja.

Dr. Allder je pozval k nadaljnjim raziskavam na raznolikih populacijah in v različnih regijah, da bi ugotovili, ali genetski in življenjski dejavniki vplivajo na koristi zelenega čaja. Prav tako je opozoril, da je treba preučiti dolgotrajne učinke uživanja zelenega čaja na razvoj demence.

Zeleni čaj kot preventiva pred demenco?

Ugotovitve študije nakazujejo, da bi lahko redno pitje zelenega čaja, zlasti treh ali več skodelic na dan, pomagalo zmanjšati tveganje za demenco. Kljub temu strokovnjaki opozarjajo na previdnost pri prekomernem uživanju, saj lahko več kot štiri skodelice dnevno povzročijo stranske učinke, kot so nespečnost, prebavne težave ali poškodbe jeter.

Raziskovalci zaključujejo, da zeleni čaj ponuja potencialno preventivno strategijo, vendar so potrebne nadaljnje raziskave za potrditev teh ugotovitev.