To je hrana za dobro počutje

Težko je biti ves čas dobre volje, včasih nam razpoloženje dvignejo prijatelji, drugič sladoled, tretjič čips … Žal zadnja dva nista na seznamu zdravih živil, a imamo tudi tega, torej seznam zdravih izbir, ki obenem še razpoloženje dvignejo na višjo raven. Začnimo s kofeinom: nekatere raziskave kažejo, da redni kavopivci manj trpijo za simptomi depresije. Ni znano, ali je to povezano s stopnjo produktivnosti ali samim kofeinom. Raziskava iz leta 2016, v njej je sodelovalo 350.000 ljudi, je pokazala, da uživanje kofeina izboljša tudi budnost in pozornost. A preveč kofeina seveda ni dobro, vsak sam mora ugotoviti, koliko prinese koristi.

Vsaj enkrat na dan skodelico kave zamenjajmo z zelenim čajem.

Vedno je čas za čokolado, kajne? A poskrbimo, da bo temna, samo ta ima pomembno vlogo za zdravje. Tisti, ki jedo temno čokolado (torej tako, ki vsebuje vsaj 70-odstotni delež kakava), manj poročajo o simptomih depresije. Pojemo košček ali dva, že to zadostuje. Lahko pa jo stopimo in prelijemo čez na koščke narezane banane ter pustimo, da se strdi. Ko smo ravno pri bananah: tudi te so na seznamu živil, ki nas bodo dvignila. Vsebujejo ogljikove hidrate in vitamin B6, ki pomaga pri pretvorbi triptofana v serotonin. To pomaga tudi pri nespečnosti, nezdrave spalne navade pa so tesno povezane s težavami v duševnem zdravju. Lahko bi rekli, da banana na dan prežene žalostne misli! Še oves omenimo: zdravo živilo, ki pomaga nižati slabi holesterol, stabilizira krvni sladkor in razpoloženje, za to sta kriva nizek glikemični indeks in selen, mineral za izboljšanje razpoloženja. Lahko poskusimo tudi takole: v skledico stresemo ovsene kosmiče, jih prelijemo z ovsenim napitkom, premešamo, dodamo na koščke narezano banano in sesekljano temno čokolado. Zajtrk prvakov ali pa izvrsten posladek.

Naj bo temna. FOTO: Vadimguzhva/Getty Images

Banane potešijo željo po sladkem, pa še dobre volje bomo. FOTO: Anastasiia_guseva/Getty Images

In za konec: zeleni čaj smo na teh straneh že večkrat omenili, pa ga dajmo še enkrat: redno uživanje tega zdravega napitka zmanjša tveganje nastanka anksioznosti, depresije, koristi pa tudi spominu. Vsaj enkrat na dan skodelico kave zamenjajmo z zelenim čajem.