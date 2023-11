Zakaj vse so dobre zelo pekoče paprike

Največja koncentracija kapsaicina je v semenih pekočih paprik, ki so bistveno bolj začinjena od mesnatega dela plodu.

Pri zaužitju živil, ki vsebujejo to snov, ta stimulirajo receptorje za bolečino v jeziku, kar povzroči občutek toplote, kar velja za večino ljudi. Nekateri ljudje so bolj občutljivi na kapsaicin kot drugi, kar je običajno povezano s tem, kako pogosto jedo začinjeno hrano.

Načeloma se jezik sčasoma prilagodi občutku novemu in pekočemu občutku. Kot prehranski dodatek za kapsaicin velja, da je običajno pridobljen iz kajenske paprike. Del zapisa smo povzeli po medicine.net.

Peče in nič ne reče

Predvsem je treba vedeti, da si nismo vsi ljudje enaki, in zato se pred določitvijo, da boste jedli več pekočega, posvetujte z zdravnikom, ne pa z svojim internetnim gurujem, ki svetuje vse in tako, kot si želite slišati.

Ničesar ne storite na pamet, preden se ne prepričate, kaj je za vas zares dobro in zdravo - Polet ni znanstvena ustanova in mi ne znamo svetovati, le pišemo o tistem, kar bi nam utegnilo pomagati k boljšemu zdravju.

Pekoča paprika (angleško: hot pepper) po mnenju strokovnjakov premore manj znane, a izjemne koristi za naše telo. Morda kdo od starih dečkov ne bo verjel, a pomaga tudi pri težavah s hemoroidi.

S pekočo papriko, če jo vpihnemo v nos, lahko preženemo migrene

Jasno, da bo zapeklo, a pršilo s posebno formulo kapsaicina, bo otrpnilo trigeminalni živec v možganih; trivejni živec, trigeminalni živec ali peti možganski živec je peti par možganskih živcev in je »mešan«, kar pomeni, da vsebuje tako motorična kot senzorična vlakna.

Vsekakor pa se prav tam lahko začnejo nekatere migrene in hudi glavoboli. Učinek pomoči pršila ni le hipen, pomaga pa lahko kar nekaj časa. Sprva huda bolečina v nosu ob vpihu je dobesedno zdravilna.

Pekoča paprika podaljšuje življenje, pravijo znanstveniki

Odrasli, ki so dvajset let jedli vsaj eno svežo ali posušeno pekočo rdečo čili papriko na mesec, so zmanjšali možnosti smrt; znanost še vedno ne ve točno, zakaj, morda je to posledica hranilnih snovi paprike in njene moči v boju proti vnetjem in debelosti.

Pomaga tudi pri prehladu, če kuhamo, nam teče z nosu ali imamo samo zamašen nos. Pridih kapsaicina pomaga te simptome umiriti. Sprva se bo vaše počutje celo poslabšalo, potem pa začne kapsaicin kmalu delovati, nos se bo odmašil in morda boste brez takih težav več mesecev.

Povišana toplota, nekakšno nabrekanje celotnega telesa, ki ga zaznamo, ko jemo pekočo papriko, je več kot samo občutek. Kapsaicin poveča hitrost, s katero se segreje celotno, prav tako aktivira senzorični nevron, ki pomaga preprečiti kopičenje maščobe in nadzoruje apetit.

Ta kombinacija za pospešitev metabolizma pomaga pri izgubi telesne mase, a stvari še niso povsem dorečene, zato bo treba na znanje, kako kapsaicin uporabiti za boj z odvečnimi kilogrami, še nekoliko počakati.

Kapsaicin sproži toplotni občutek v živčnih celicah, ko občutimo bolečino, v možganih to čutimo kot hudo vročino. To zaznavo, bolje, pretvorbo, da je bolečina zgolj vročina, že stoletja uporabljajo za pomoč pri nadzoru bolečine.

No, bomo rekli, tega ne počnite doma ...

Artritis je nekaj, česar si ne želite. Boli, lahko zelo. Kapsaicin je sestavina v številnih kremah, losjonih in obližih, ki povzročijo vročino in hitro odpravijo bolečino. Bolečina se lahko precej zmanjša, kapsaicin najbolje deluje v kombinaciji z drugimi zdravilom za lajšanje bolečin. Vsekakor je treba tako mazilo pogosto nanašati na boleče mesto.

Boj proti raku je boj celotne družbe, v času kovida smo to sicer malo pozabili, laboratorijske raziskave pa so pokazale, da kapsaicin ubija celice, povezane z več kot 40-vrstami raka, vključno z rakom debelega črevesa, jeter, pljuč in trebušne slinavke ter levkemijo.

Kemikalija spremeni delovanje nekaterih genov, povezanih z rakavimi celicami, in celo ustavi njihovo rast. No, pozor, žal nekatere druge raziskave kažejo, da je tudi sam kapsaicin lahko povezan z rakom. Znanost bo imela še veliko dela ...

Pekoča paprika je naravno protimikrobno sredstvo

To pomeni, da ubija mikrobe in druge mikroorganizme, ki lahko pokvarijo konzervirano ali pakirano hrano. Upamo, da kdaj nadomesti umetne konzervanse, ki se jih vsi otepamo.

Pekoče paprike imajo veliko prednosti za zdravje. Kar zadeva vitamin C, premagajo pomaranče s 3 proti 1. Bogate so tudi z vitamini A, B in E. Kapsaicin najbrž deluje kot antioksidant, ki ščiti celice in pomaga pri zatiranju vnetja.

Seveda je treba, ko govorimo o pekočih paprikah, paziti na na imena. Sorte pekoče paprike vključujejo vrste anaheim, cayenne, habanero, jalapeno, tabasco in vrste sladke paprike.

Kako vroče je vroče? In kdaj je preveč?

Pekoča paprika ima svojo lestvico. Toplotna lestvica Scoville ocenjuje raven kapsaicina glede na količino sladkorne vode, ki je potrebna za nevtralizacijo toplote. Posušene paprike so bolj pekoče od sveže. Tanjše kot je steblo, običajno bolj pekoča paprika.

Super začinjeni prigrizki so vse bolj priljubljeni, toda preveč pekoče paprike lahko povzroči bolečine v trebuhu, slabost, bruhanje, drisko ali pekoč občutek v črevesju.

Malo paprike se lahko poda k skoraj vsaki jedi. Za spremembo okusa jih lahko tudi pečete na žaru ali pečete. Pri rokovanju s super pekočimi paprikami, kot sta jalapeno in serrano, obvezno nosite gumijaste rokavice! Odstranite semena, da znižate njihovo moč.

Kapsaicin je lahko tudi nevaren, tako kot vsaka stvar, ki je je preveč, in če ga vdihnete, lahko celo sproži vašo astmo. Če ste pretiravali, voda ne bo pomagala, spijte majhne požirke mleka ali posezite po sladoledu ali skuti. Voda žal ne raztopi kapsaicina, za razliko od mlečne maščobe. Če ne uživate mlečnih izdelkov, pojejte kos kruha ali drugo hrano, ki vsebuje škrob. Če pekoče pride na kožo ali v oči, takoj dobro sperite s toplo vodo.

Torej, čeprav se pogosto uporablja pri kuhanju, lahko uživanje preveč kapsaicina povzroči draženje ust, želodca in črevesja. Ljudje lahko bruhajo in dobijo drisko. Vdihavanje razpršil, ki vsebujejo kapsaicin, lahko povzroči kašelj, težko dihanje, solzenje, slabost, draženje nosu in začasno slepoto.

Zdravje je pamet, pravijo, in nekaj nasvetov

Začinjena hrana je zdrava, ne povzroča razjed, vendar bodite previdni, če imate sindrom razdražljivega črevesja, dispepsijo (to je skupni izraz za različne simptome v zgornji polovici trebuha, ki jih bolniki opisujejo kot slabost, napenjanje, spahovanje, občutek hitre sitosti, neješčnost ali bolečino), ali vnetno črevesno bolezen. Če vam začinjena hrana povzroča bolečine v želodcu, razmislite, če je to pametno.

Začinjena hrana ne povzroča hemoroidov, vendar lahko začutite opekline, če imate analne razpoke. Začinjena hrana naj nam nikar ne pride v oči. Če rokujete s super pekočo papriko, uporabite rokavice.

Predvsem pa, hudo živila z opozorilnimi oznakami, jejte na lastno odgovornost. Fantje, da bi vam pekoča paprika ne požgala dlak na prsih, in to od znotraj.

Možna je tudi alergijska reakcija na kapsaicin. Če šele začenjate uporabljati kapsaicin, bodisi kot v sveži ali pripravljeni hrani ali v obliki prahu, začnite z majhnimi količinami. Če uporabljate topikalni izdelek, ki vsebuje kapsaicin, ga najprej nanesite na majhen del kože, da preverite alergijsko reakcijo.

Narava in znanost

Pri Poletu verjamemo v moč narave in v znanost. Pri spletni chicagomedicine so se znanstveniki spraševali, ali je začinjena hrana dobra za nas? Seveda je! Kapsaicinoidi, ki vključujejo spojino kapsaicin, so kemične sestavine paprik, ki ustvarjajo njihov pikantni okus. Raziskave v zadnjih nekaj desetletjih so pokazale, da imajo kapsaicinoidi - in s tem začinjena hrana - tudi številne koristi za zdravje.

Ob tem so zapisali, da je kapsaicin, ki je bil uporabljen lokalno, intradermalno ali peroralno, pokazal kompleksne učinke, vendar ostaja zanesljiv in ponovljiv način za raziskovanje perifernih in osrednjih mehanizmov, na katerih temelji določena preobčutljivost. Poleg tega so znanstveniki razpravljali o tem, kako je lahko to tudi koristno zdravljenje nekaterih bolečinskih stanj, vključno z nevropatijami.

Narava in znanost, njun jezik je velikokrat zelo podoben. Ne gre za tuj jezik, gre za naš jezik, vsaj takrat, ko okušamo pekoče.