Bo kmalu na voljo cepivo proti raku

Tehnologija z informacijsko ribonukleinsko kislino ali tehnologija mRNA je v zadnjih letih spremenila medicino. V času pandemije koronavirusa je bilo po zaslugi te tehnologije v nekaj mesecih mogoče razviti učinkovita cepiva proti virusu SARS-CoV2, povzročitelju covida.

Tudi če virus razvije nove agresivne mutacije, bi lahko zahvaljujoč tehnologiji mRNA v kratkem času razvili ustrezna cepiva. Toda tehnologija, ki je bila nedavno nagrajena z Nobelovo nagrado za medicino, lahko stori veliko več tudi v raziskavah raka.

Vodja biotehnološkega podjetja Curevac Alexander Zehnder pravi, da želi najpozneje v petih letih na trg lansirati cepivo proti raku, ki temelji na tehnologiji mRNA.

»Raziskave cepiva proti raku potekajo že desetletja. Toda trenutni napredek je izjemen. Med pandemijo smo si nabrali veliko izkušenj, medtem pa je umetna inteligenca tako napredovala, da rešuje številne težave pri programiranju mRNA,« je za Bild povedal Zehnder.

Cepivo proti raku bi moralo spodbuditi imunski sistem, da cilja na tumorske celice. Smrtonosno pri raku je namreč to, da kar naprej raste. Cepivo proti raku bi moralo ustaviti rast, tudi če je rak metastaziral. S cepivom bi rak postal kronična bolezen, s katero bi lahko živeli.

Ob Curevcu tudi drugi intenzivno raziskujejo možnosti razvoja cepiva proti raku. V začetku oktobra je BioNTech objavil zelo obetavne rezultate klinične študije, ki še poteka. Učinkovitost cepiva že preizkuša na prostovoljcih z rakom. Zato je izvršni direktor BioNTecha Ugur Sahin optimistično napovedal, da pričakuje, da bo cepivo obstajalo pred letom 2030.

Dolgoročno bi morala cepiva proti raku nadomestiti sedanje terapije za bolnike z rakom. To bi bil neverjeten napredek, saj so sedanje terapije, obsevanje ali kemoterapija, velika obremenitev za bolnike. Prednost uporabe tehnologije mRNA je, da je imunski sistem stimuliran za ciljanje na raka in nič drugega.