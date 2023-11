Kako najti smisel življenja in preprečiti izčrpanost?

Veliko časa namenimo reševanju vsakodnevnih težav in hitenju sem ter tja, zaradi česar nevede in razpršeno zapravljamo svojo vitalno energijo. Namesto da bi živeli v trenutku, nenehno razmišljamo o doseganju, izboljševanju in tekmovanju.

Hote ali nehote se primerjamo z drugimi, vendar ne uvidimo, da na tak način dejansko živimo v prihodnosti nekoga drugega. Sebe in svoje življenje pa z nizko stopnjo samozavedanja postavljamo v podrejen položaj s čemer izgubljamo svojo lastno vrednost, fokus in potencial za srečo.

Naše življenje je sestavljeno iz malih trenutkov, ki dajejo smisel naši edinstveni poti. Zato je pomembno razvijati višje zavedanje v vsakem trenutku, saj prav to naredi naše življenje polno.

Vendar se pogosto znajdemo v pasti življenja. Hrepenimo o prihodnosti in razmišljamo samo o naslednjem dnevu, naslednjem sestanku ali prihajajočem vikendu.

Namesto, da bi bili resnično prisotni v tem trenutku kakršen je. Postali smo tako globoko nezavedni, da ves čas razmišljamo o obljubah jutrišnjega dne, ali pa premlevamo preteklost. Zato zamudimo edini trenutek, ki je v resnici sploh na razpolago in do katerega imamo vedno dostop – to je zdaj.

Postajamo zombiji svojega življenja, ko v pehanju za boljši jutri več časa preživimo v garaški službi kot pa s svojimi najdražjimi. A ko enkrat pridemo domov, po svojem vzorcu delovanja storimo isto kot prej.

Povežemo se z našimi napravami, namesto da bi se povezali z ljudmi, ki jih imamo radi. Čas pa teče in nič ne reče. In potem nekega dne, se vprašamo – zakaj se počutimo tako utrujene?

Zakaj delamo to kar delamo?

Pravzaprav lahko ugotovimo, da razlog za izčrpanost ni v prevelikem garanju, ampak v pomanjkanju tistega dela, ki nas osebno izpolnjuje. Zato je pomembno, da vemo zakaj delamo to kar delamo.

Dragi bralci, kdaj ste se nazadnje vprašali, kaj vas resnično osrečuje? In kaj vas dejansko izčrpava? In seveda, kaj boste storili, da bi se počutili bolje?

Naše dobro počutje in iskanje smisla v življenju je namreč nekaj, kar si zaslužimo in česar se moramo aktivno lotiti. Ne smemo dovoliti, da nas izčrpanost prevzame in zadrži v brezizhodnem labirintu negativnosti.

Zato uporabite inteligenco in sledite svojim strastem. Bodite zvesti sebi in poskrbite zase že danes. Prav zdaj.

Želim vam veliko sreče na tem potovanju.