Zakaj so ženske močnejše od moških

Z ženskami ni heca, največkrat niti šale ne; to je zdaj že kar dobro znano v vseh vesoljih tega sveta. Tudi pri športu je tako. V rekreaciji nas moške velikokrat posekajo ženske, manjše od nas in nič mlajše. Da bi se fental ...

No, ni razloga za tako temne misli - ženske so močnejše, kot si mislimo.

Nismo isti, samo to je

Kakorkoli že, ženske na splošno niso tako močne kot moški. Res pa je tudi, da je največji del razloga preprosto v tem, da so telesa moških in žensk zgrajena za različne namene. Zaradi različne velikosti in funkcije iste mišične skupine delujejo različno.

Ženske na splošno ustvarijo približno dve tretjini celotne moči in uporabljene sile, ki jo lahko proizvedejo moški. Ženske so tudi fizično zgrajene tako, da običajno nosijo dve tretjini toliko mišične mase kot moški: to smo že zapisali.

To dokazuje, da dejansko obstaja razlika v moči, da so moški navadno močnejši in da večina razlike temelji zgolj na velikosti telesa in površini preseka mišic.

Moški niso močnejši zgolj zato, ker so običajno večji; večji razlog za večjo moč so njihove večje mišice. Vendar pa je razlika v moči med spoloma veliko manjša, kot bi večina domnevala.

Moški imajo več mišičnih vlaken tipa ll, ženske pa več tipa l. Mišična vlakna tipa ll zagotavljajo pri moških večjo moč; medtem ko imajo ženske s svojo prevlado vlaken tipa l boljšo sposobnost okrevanja kot je to moških.

Spodaj smo si bližje!

Ker je človeško mišično tkivo sestavljeno iz iste snovi, ne glede na spol, se vse človeške mišice na stimulacijo odzivajo enako. Če ženska trenira s težo, ki ustreza njenemu pragu moči, bo dobila moč enako hitro kot moški, ki trenira z enako intenzivnostjo glede na njegov prag.

Kaj je prag: zelo preprosto, prag moči je najvišja moč, ki jo lahko vzdrži športnik, ne da bi se za kratek čas utrudil.

Progresivna preobremenitev ali način, da vadimo z občasnim povečevanjem obremenitve, da bi premagali meje svoje moči, je ključnega pomena za izgradnjo moči; in to velja tako za moške moški kot ženske.

Ženske se moči moških bolj približajo z mišicami spodnjega dela telesa kot pa mišicami zgornjega dela telesa. Na primer, počepi in izpadni koraki pri ženskah postanejo z vajo vedno lažji - sklece in spet sklece, tu pa ni tako.

Če odvzamemo ženskam zunanja dodatna bremena ...

Čeprav so dviganje uteži in drugi športi in programi vadbe mišic zahtevnejši za ženske, so številni gibi, povezani s prilagodljivostjo, zahtevnejši za moške. Ker so mišice bistvene za enačbo prožnosti, je ženskam treba priznati, da imajo na določenih področjih prednost glede mišične moči.

Medtem ko so moški višji in širši, zgrajeni za nošenje in dvigovanje, so ženske bolj nagnjene k uporabi mišične moči za naloge, povezane s prilagodljivostjo, koordinacijo in ravnotežjem.

Dokazano je, da čeprav imajo moški v primerjavi z ženskami običajno boljše rezultate v športih, kot so sprint, tek na dolge razdalje in plavanje, so ženske glede na sorazmerno razliko v višini in površini mišic dejansko močnejše.

Če odvzamemo ženskam zunanja dodatna bremena, so lahko ženske uspešnejši spol v športu, ko je le-ta odvisen od ritmične uporabe mišične koordinacije.