Zakaj je pred spanjem dobro pojesti žličko medu?

Med je odličen antioksidant, kar pomeni, da lahko z njegovim rednim uživanjem telo očistimo različnih toksinov. Poleg tega njegove antibakterijske lastnosti občutno izboljšajo stanje kože in pripomorejo k boljšemu spancu.

Če pazite na svojo težo, je priporočljivo izključiti vse sladkarije na osnovi sladkorja, vendar ne medu. To je zato, ker ima sladkor, prisoten v medu, drugačno sestavo kot tisti v drugih sladkarijah. Med pospešuje metabolizem, kar je nujno za hujšanje.

Med nima holesterola

Ravno nasprotno: njegove sestavine in vitamini prispevajo k zniževanju ravni holesterola. Dnevno uživanje medu ugodno vpliva na raven antioksidativnih spojin v telesu, ki se borijo proti odvečnemu holesterolu.

Druge raziskave kažejo, da se med »bori« proti stresu, obnavlja antioksidativni obrambni sistem celice in posledično izboljšuje spomin. Poleg tega se kalcij, ki je v medu, zlahka absorbira, kar blagodejno vpliva na delovanje možganov.

Med vsebuje triptofan

To hranilo je eno bistvenih za naše telo. Triptofan je del strukture dveh hormonov – melatonina, ki podpira normalno spanje, in serotonina, ki uravnava raven anksioznosti.

Za tiste, ki se ponoči pogosto zbujajo, je zaužitje žličke medu pred spanjem dobra rešitev, da telo ostane sproščeno celo noč.

Morda se sliši čudno, vendar je to dejstvo. Med pomirja živce in lajša utrujenost. Glukoza, ki jo vsebuje, je potrebna za delovanje nevronov. Hitro se absorbira v kri, kar prispeva k sprostitvi in ​​lajšanju »duševnih« motenj.