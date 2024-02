Razlogi, zakaj ostanemo brez sape

Ste zadihani že po nekaj stopnicah? Morda potrebujete več telesne aktivnosti ali pa gre za nekaj resnejšega.

O tem je pisala zdravnica Carol DerSarkissian na spletni strani Medicine Net. Kaj so lahko vzroki za pomanjkanje sape? Mogoče ne gre samo za slabo telesno pripravljenost, pomanjkanje treninga.

Mogoče ste staknili astmo, pljučnico, ste pod hudim stresom, vam srce popušča ...

Astma: Dihalne poti se nenadoma zožijo in nabreknejo. Med dihanjem se borite za zrak, izkašljujete sluz ali slišite žvižganje in piskanje. Čeprav ni jasno, zakaj se to zgodi, lahko veliko stvari sproži napad, kot so težave s cvetnim prahom, navadnim prahom, dimom, vadbo, mrazom in stresom.

Alergije: Cvetni prah, prah, pršice in drugi alergeni lahko povzročijo alergijske reakcije, včasih tudi astmo. Alergija se lahko začne tudi z dotikom ali uživanjem hrane, ki vam ne paše, a tega niste vedeli.

Tesnoba: Strah ali zaskrbljenost lahko povzročita težko dihanje, kar je še posebej resno pri tistih s pljučnimi težavami, kot je KOPB ali emfizem. Nenaden stres lahko sproži tudi napad astme.

Ogljikov monoksid: Brezbarven plin brez vonja lahko uhaja iz različnih virov in povzroči omotico, zmedenost, zadihanost in šibkost.

Prehlad: Virusno obolenje lahko povzroči težave z dihanjem, izcedek iz nosu in kašelj.

COVID-19: Okužba z novim koronavirusom lahko povzroči težko sapo, suh kašelj in zvišano telesno temperaturo.

Pljučna embolija: Blokada ali strdek v pljučih lahko povzroči boleče dihanje in druge simptome, kot so kašelj s krvjo in oteklina.

Spalna apneja: Motnja dihanja med spanjem lahko povzroči utrujenost in poveča tveganje za srčne bolezni in možgansko kap.

Pljučnica: Okužba z virusi, bakterijami ali glivicami lahko povzroči težave z dihanjem, kašelj in vročino.

Bolezen KOPB: Kronične bolezni pljuč, kot je kronični bronhitis ali emfizem, lahko povzročijo težko dihanje.

Srčno popuščanje: Slabše delovanje srca lahko povzroči pomanjkanje kisika in težko sapo.

Slabokrvnost: Pomanjkanje zdravih rdečih krvnih celic lahko povzroči šibkost, utrujenost in težko sapo.

Kolaps pljuč: Poškodba ali bolezen lahko povzroči sesedanje pljuč, kar povzroči bolečine v prsih in težko sapo.

Jok ali strah: Otroci lahko med jokom ali strahom začasno prenehajo dihati, kar lahko privede do omedlevice.

Miastenija Gravis: Redka mišična bolezen lahko povzroči šibkost in težave z dihanjem.

Sindrom zlomljenega srca: Intenzivna čustva lahko povzročijo boleče dihanje in druge simptome, ki spominjajo na srčni napad.

Za večino teh stanj je pomembno pravočasno posvetovanje z zdravnikom in ustrezno zdravljenje.