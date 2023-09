Veličastnih sedem živil

Čeprav ni posebnih skupin živil, ki bi bile namenjene izključno športnim dosežkom, pa vključitev naslednjih sedmih kategorij živil v prehrano podpira vaša športna prizadevanja:

Puste beljakovine

Beljakovine so bistvene za rast, obnovo in okrevanje mišic. Vključite puste vire, kot so piščanec, puran, ribe, pusto govedino, jajca, tofu in stročnice, da zagotovite ustrezen vnos beljakovin.

Polnovredna žita

Ogljikovi hidrati so glavni vir energije za športnike. Izberite polnozrnata živila, kot so kvinoja, rjavi riž, polnozrnati kruh, oves in testenine, saj zagotavljajo trajno energijo, vlaknine in bistvena hranila.

Sadje in zelenjava

Pisano sadje in zelenjava sta bogata z vitamini, minerali, antioksidanti in vlakninami, kar pripomore k splošnemu zdravju in okrevanju. Poskušajte izbirati med različnimi možnostmi, kot so jagodičevje, zelenolistna zelenjava, agrumi, korenje, brokoli in sladki krompir.

Zdrave maščobe

Maščobe zagotavljajo koncentrirano energijo in pomagajo pri absorpciji v maščobah topnih vitaminov. V prehrano vključite vire zdravih maščob, kot so avokado, oreščki, semena, oljčno olje in mastne ribe, kot je losos.

Mlečni izdelki ali njihove alternative

Kalcij je ključnega pomena za močne kosti in delovanje mišic. Izberite mlečne izdelke z nizko vsebnostjo maščob, kot so mleko, jogurt in sir. Če se prehranjujete brez mlečnih izdelkov, izberite obogatene rastlinske alternative, kot sta mandljevo mleko ali sojin jogurt.

Hidracija

Za optimalno zmogljivost je bistvenega pomena, da ostanete hidrirani. Glavna pijača naj bo voda. Lahko pa vključite tudi športne napitke, kokosovo vodo in zeliščne čaje, da obnovite elektrolite, ki ste jih izgubili med intenzivno vadbo.

Prigrizki pred in po vadbi

Da bi okrepili vadbo in pospešili okrevanje, vključite prigrizke pred in po vadbi. Ti so lahko sestavljeni iz ogljikovih hidratov in beljakovin, kot so banana z oreščkovim maslom, grški jogurt z jagodičevjem ali beljakovinski napitek s sadjem.

Kdaj poseči po dodatkih

Čeprav mora biti dobro uravnotežena prehrana temelj prehranskega načrta vsakega športnika, so primeri, ko je dodajanje dodatkov koristno.

Dopolnila nikoli ne smejo nadomestiti zdrave prehrane, lahko pa služijo kot podporno orodje. Pogosti dodatki za športnike vključujejo beljakovine v prahu, maščobne kisline omega-3, vitamin D in kreatin.

Ne pozabite, da se dopolnil vedno lotite previdno in se posvetujte z zdravstvenim delavcem ali registriranim dietetikom.

Pa še to

Kot športnik velja, da je to, kar vnesete v telo, enako temu, kar dobite iz njega, in prehrana je ključ do sprostitve vašega polnega potenciala. Doseganje vrhunske zmogljivosti je veliko lažje, če ima vaše telo pravo gorivo.