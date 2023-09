Izogibajte se sadju kot sladici po obroku

Mnogi nutricionisti se strinjajo, da uživanje sadja kot sladice zmoti proces prebave in povzroča različne občutke nelagodja.

Razlog je preprost in znan – večina sadja je zelo bogata z netopnimi vlakninami.

Če to samo po sebi ni slabo, je težava v tem, da ta vlakna zelo enostavno krožijo po telesu. Sadje, ki ga zaužijemo na koncu obroka ima zaprto pot do debelega črevesja, zadnjega dela prebavnega trakta. Zato ostane na vrhu obroka, ki ste ga zaužili, kjer ima dovolj časa za fermentacijo, kar povzroča napenjanje ali še kake druge prebavne motnje.

Torej sadje pred in ne po obroku?

Najbolje bi bilo, da bi sadje zaužili dve uri po obroku. Zato, da bi zaužiti obrok lahko nemoteno stekel skozi proces prebave. Če predpostavimo, da faza prebave poteka 3 do 4 ure, šele po tem času lahko brez težav zaužijemo sadje. Torej?

No, spet nekateri nutricionisti ne pretiravajo oziroma gledajo na proces prebave drugače. Pravijo, da je želodec mešalnik, v katerem se vse meša in meša, zato ne more priti do blokade prebave. Torej imajo zgoraj opisano trditev bolj za psihološko manipulacijo. Zakaj pa nas potem napenja, če jemo sadje takoj po obroku?

Kakorkoli, najbolje je sadje jesti povsem ločeno. Naj bo sadje obrok in ne posladek. Še najbolje, da dan začnete s sadjem in potem, nadaljujete z ostalo hrano.