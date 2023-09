Poletni prehlad je posledica tega virusa

Več kot 200 virusov lahko povzroči prehlad. Krivci so običajno enterovirusi, ki so odporni na visoke temperature in pogosto povzročajo poletne prehlade.

Prehlad, ki mu sledijo vneto grlo, izcedek iz nosu in nekoliko višja telesna temperatura, se lahko pojavi kadar koli v letu, tudi poleti.

Dr. Tammy Lundstrom, specialistka za nalezljive bolezni pri Trinity Health, pojasnjuje, da se poletni prehladi kažejo s povečanim izločanjem in/ali zamašenostjo nosu, srbečimi očmi, praskanjem v grlu, kašljem, bolečinami. Obstaja na stotine virusov, ki lahko povzročijo prehlad.

»Virusi delujejo v katerem koli delu leta, obstajajo pa tudi sezonski virusi, ki jim koristi nekoliko višja temperatura zraka, kar jim daje sposobnost daljšega preživetja na kontaminiranih površinah«, pravi dr. Lundstrom.

Kako se virus najpogosteje prenaša?

Pediater in virolog dr. Zachary Hoy potrjuje, da so za poletne prehlade največkrat krivi virusi iz skupine enterovirusov oziroma adenovirusov, saj imajo sposobnost daljšega preživetja pri poletnih temperaturah zraka. Zimske prehlade običajno povzročajo rinovirusi, ki so slabše odporni na vročino.

Okužbe z enterovirusi so najpogostejše poleti in jeseni v območjih z zmernim podnebjem. Prenašajo se predvsem po fekalno-oralni poti. Onesnažena voda v bazenu je lahko vir okužbe. Ti virusi pogosteje prizadenejo otroke, zato se prenašajo tudi na starejše.

Prehlad ali alergija

Prehladi in sezonske alergije imajo pogosto zelo podobne simptome, zlasti na začetku. Prehlad bo povzročil tudi povišano telesno temperaturo, kar je način, kako se telo bori proti okužbi. Alergije spremljajo kihanje (zlasti ponavljajoče se v nekaj sekundah), srbenje, solzenje oči, ne pa tudi povišana telesna temperatura. Poletne prehlade spremljajo tudi težave s prebavili in bolečine v telesu.

Kako preprečiti poletne prehlade?

Ne glede na vrsto virusa se prehlad prenaša s kihanjem in kašljanjem, z dotikanjem okuženih površin. Pogosto umivanje rok, pred jedjo, ličenje, dajanje kontaktnih leč, uporaba stranišča je način preprečevanja širjenja virusa, pojasnjujejo strokovnjaki.

Kakovosten spanec in prehrana bosta okrepila imunski sistem in ga oborožila za boj proti virusu. Če je mogoče, je nasvet, da se izogibate stiku z okuženimi ljudmi.

Če nas poleti vendarle zebe, je nasvet, da ostanemo doma, počivamo in pijemo dovolj tekočine. Pomagajo antipiretiki in zdravila proti bolečinam brez recepta.