V primeru srčne kapi v javnosti ženske manjkrat oživljajo kot moške in vsi se sprašujemo, zakaj

Na medicinski konferenci v Španiji so kanadski raziskovalci povedali, da v primeru srčnega infarkta na javnem mestu, manjkrat pomoč prejmejo ženske kot moški. To je med slušatelji poželo veliko zanimanja.

»Kardiopulmonalno oživljanje«, dokler ne prispe strokovna pomoč, združuje oživljanje usta na usta in stiskanje prsnega koša za črpanje krvi v možgane ljudi, katerih srce je prenehalo biti.

V okviru raziskave so kanadski zdravniki poskušali razumeti, zakaj prihaja do razlike.

Pregledali so zapisnike o skoraj 40.000 srčnih zastojih, ki so se zgodili zunaj bolnišnic v Združenih državah in Kanadi med letoma 2005 in 2015. Ugotovili so, da je le 54 odstotkov bolnikov prejelo masažo srca s strani mimoidočih.

Po zastoju srca, ki se je zgodil na javnem mestu, na primer na ulici, je bilo masaže deležnih 61 odstotkov žensk in 68 odstotkov moških.

Alexis Cournoye, urgentni zdravnik v bolnišnici Sacre-Coeur v Montrealu, ki je vodil študijo, je za AFP povedal, da razlika »povečuje umrljivost žensk po srčnem zastoju.« Srčni zastoj je eden vodilnih vzrokov smrti. Samo okoli 10 odstotkov žrtev srčnega zastoja izven bolnišnice preživi, ​​je povedala kanadska ekipa.

Raziskovalci so poskušali najti razlog

Ena od hipotez je, da bi lahko bili mimoidoči v zadregi, če bi se dotaknili ženskih prsi brez njenega soglasja, je dejal Cournoyer. Tudi starost ženske vpliva na odločitev. Vendar njihova raziskava tega ni potrdila. Ženske so po srčnem napadu na javnem mestu ne glede na starost manjkrat prejele »kardiopulmonalno oživljanje« kot moški.

Druga možna razlaga po mnenju Cournoyeja je »neprepoznavanje« srčnega zastoja pri ženskah, ker javnost zmotno verjame, da se to zgodi le moškim.

Glede na študijo, objavljeno avgusta v reviji Lancet Digital Health, moški pogosteje čutijo bolečine v prsnem košu pred srčnim zastojem - simptom, ki je običajno opisan v medijih in znan javnosti, medtem ko ženske pred infarktom večkrat čutijo zelo oteženo dihanje.