Kaj za vas pomeni retrogradni Merkur in kdaj se bo zgodil? To je vse, kar morate vedeti

Morda ste že slišali koga reči: »O, ne - Merkur bo spet retrograden!« Če se ne spoznate na astrologijo, ste se morda vprašali, kaj to pomeni.

Zdi se, da od vseh planetarnih vidikov ravno ta pritegne največ pozornosti bralcev in ustvari največ trenj.

Razlog za zanimanje je jasen – ta pojav je eden redkih, ki dokaj enotno vpliva na vse, njegovi učinki pa so vedno zelo opazni. Zato je pomembno, da upoštevate smernice, ki veljajo v teh obdobjih.

Če boste na tekočem z astrološkim dogajanjem, lahko povečate svojo produktivnost in se izognete nekaterim frustracijam.

Obdobja retrogradnega Merkurja v letu 2024

1. januar 2024 v znamenju strelca

1. april - 25. april v znamenju ovna

4. avgust – 28. avgust, konča se v znamenju leva

25. november – 15. december v znamenju strelca

Ali se Merkur res premika nazaj?

Če malo opazujete zvezde, boste videli, da se zdi, da se Merkur premika nazaj, enako so starodavni astrologi opazili pred tisočletji. A to je samo optični učinek, v resnici se premika normalno.

Ker je Merkur planet, ki leži najbližje Soncu, je njegova orbita veliko krajša od Zemljine. Približno trikrat ali štirikrat na leto Merkur odhiti mimo Zemlje in takrat doživimo njegovo retrogradno obdobje.

Če bi bili v avtu in bi mimo peljal drug avto, bi lahko rekli, da je peljal hitreje od vas. Če pa bi upočasnil in bi ga prehiteli vi, bi se za nekaj trenutkov zdelo, da se isti avto dejansko pelje ritensko.

Ko Merkur hiti mimo, je podoben vlaku, ki brzi in ustvarja močan, turbulenten sunek »vetra« za seboj. Turbulence in motnje, ki jih ustvarja Merkur, kadar je retrograden, lahko vplivajo na naše počutje v vsakdanjem življenju.

Ko planet retrogradira, se njegova področja po navadi zmedejo ali uidejo izpod nadzora. FOTO: Jelena Stanojkovic Getty Images/istockphoto

V astrologiji velja naslednje pravilo: »Kakor zgoraj, tako spodaj.« To pomeni, da obstaja povezava med orbitami v vesolju in človeško dejavnostjo na Zemlji. Ta ideja prežema vso astrologijo in je koncept, ki si ga velja zapomniti.

Področja, podvržena Merkurjevim pravilom

Merkur vlada vsem vrstam komunikacije, vključno s poslušanjem, govorjenjem, učenjem, branjem, urejanjem, raziskovanjem, pogajanjem, prodajo in nakupovanjem. Vpliva na vse uradne pogodbe in sporazume kot tudi pomembne dokumente in pisne naloge.

V domeno tega planeta so vključene vse vrste kod, vključno z računalniškimi kodami, pa tudi transport, pošiljanje in potovanja. Ko ta planet retrogradira, se ta področja po navadi zmedejo ali uidejo izpod nadzora.

Zakaj se to zgodi? Ko je planet retrograden, preide v stanje počitka. Zato dejavnosti, ki jih nadzoruje, delujejo nekoliko bolj zaspano.

Kaj bi morali in česa ne smete početi

Ne načrtujte velikopoteznih stvari. V teh obdobjih bo vse to manj uspešno. Skoraj nemogoče bo narediti učinkovit načrt. Težko bo dobiti odgovore na vprašanja, ki jih boste zastavili drugim - veliko si bodo premišljevali.

Skoraj nemogoče bo narediti učinkovit načrt. FOTO: Ridofranz Getty Images/istockphoto

Ne začenjajte novih podvigov, posebno, če so povezani s komunikacijami. Ne podpisujte novih pogodb in sklepajte dogovorov, niti ustnih. Vse bo zelo spremenljivo. Če začnete novo službo, to ne bo nujno delovno mesto, za katero ste se prijavili.

Retrogradna bosta tudi Venera (od 1. marca 2025 do 12. aprila 2025) in Mars (od 6. decembra 2024 do 23. februarja 2025), a imata drugačne vplive.

Ko je Merkur retrograden, vzemite to kot signal, da stvari spreminjajo. Težava je, da je to težko opaziti, prav zato pa so ta obdobja tako težka.