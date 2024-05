Nekdanja žena Primoža Peterke takole srečno zaljubljena (FOTO)

Renati Bohinc je po tem, ko sta se z izjemnim smučarskim skakalcem Primožem Peterko ločila, srce ogrel Bine Zorko, ki ga poznamo kot bas kitarista in člana skupine Happy Ol' McWeasel. Renata in Bine sta se do danes že nekajkrat pokazala skupaj na družbenih omrežjih, zdaj sta se ponovno. Nekdanja manekenka je objavila sliko s skupnega potepanja.

Renata je pred časom razkrila, da je nehala verjeti v ljubezen, a se je z njo nato spet srečala. »Zaradi vsega, kar se mi je dogajalo, sem celo jaz, večna optimistka, začasno nehala verjeti v ljubezen. In ko sem najmanj pričakovala, sem na nekem koncertu srečala njega – glasbenika Bineta Zorka, člana skupine Happy Ol'Mc Weasel,« je dejala.

Širši javnosti se je z njim pokazala v sredini lanskega leta s fotografijo, na kateri sta skupaj na gugalnici. Takrat je javnost tudi izvedela, da je med njima nekaj več. Kasneje smo lahko videli, da sta skupaj obiskala tudi Italijo, kjer sta si ogledala znameniti grad Miramar. Ta grad stoji nekaj kilometrov iz Trsta.

Renata ima s Primožem Peterko tri otroke. Sina Maja, ki, kot je razkrila, študira novinarstvo in tudi že dela v tej panogi ter hčerki Gajo, ki je dijakinja zadnjega letnika ekonomske gimnazije, in Stelo, ki je dijakinja prvega letnika srednje frizerske šole.