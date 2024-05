V gostinskem lokalu sta se hudo sprla, padale so pesti

Včeraj, 2. maja popoldne, so policisti v enem od gostinskih lokalov na Tolminskem obravnavali kršitev javnega reda in miru, kjer sta se dva moška najprej verbalno in nato fizično sprla.

V omenjenem sporu je kršitelj drugega udeleženca spora s pestjo udaril v predel obraza. Kršitelju bo zaradi odgovornosti za storitev prekrška po Zakonu o varstvu javnega reda in miru (nasilno in drzno vedenje, kršitev 6. člena ZJRM-1) izdan plačilni nalog.