Pokaži mi jezik in ti povem, kako zdrav si

Jezik je organ za sprejemanje okušalnih dražljajev. Sestavljen je iz progastih mišic in je z zadnjim delom pritrjen na dno ustne votline.

Na korenu jezika je hrapava površina. Že s prostim očesom opazimo na njej brbončice različnih velikosti in oblik. V večjih brbončicah ležijo mikroskopsko majhni okušalni popki, v katerih so okušalne čutnice.

Okušalne čutnice vzdražijo le snovi, ki se raztopijo v ustni slini. Obdajajo jih živčna vlakna, ki se združujejo v okušalni živec. Ta prevaja vzburjenja v možgansko središče za okus.

Čeprav je slab zadah ena najpogostejših težav, ko govorimo o ustni higieni, resnica je, da obstajajo številni drugi simptomi, ki lahko kažejo na določene zdravstvene težave.

Tukaj so spremembe na jeziku, na katere morate biti pozorni:

Svetlo rdeč jezik

Svetlo rdeč jezik je lahko znak, da telesu primanjkuje železa ali vitamina B12. Vitamin B12 in železo sta potrebna za zrele jezikovne brazde. Če vam teh vitaminov primanjkuje, izgubite te brazde, zaradi česar je lahko jezik videti zelo gladek. Če vam vitamina primanjkuje, boste verjetno opazili druge simptome, kot so utrujenost, šibkost, težave z ravnotežjem in spominom.

Rjave ali črne usedline

To lahko pomeni, da ustni higieni ali zdravju jezika ne posvečate dovolj pozornosti. Jezik, prekrit s temnimi lisami, je lahko videti zelo grdo, vendar se zdravniki strinjajo, da to ni razlog za veliko skrb. Govorimo o papilah, majhnih izrastkih na površini jezika, ki rastejo vse življenje. Papile se običajno obrabijo med žvečenjem in pitjem, včasih pa se lahko povečajo, zaradi česar so idealen rezervoar za bakterije. Pogosto spremeni barvo zaradi uživanja hrane. To lahko povzroči motnje vonja ali okusa

Bele debele usedline

To lahko pomeni, da imate kandido. Izbočen, belo obložen jezik je lahko znak oralne okužbe, ki jo povzroča prekomerna proizvodnja kandide. Stanje je pogosto povezano z antibiotiki. Vaš jezik je dom naravnih bakterij. Ko jemljete antibiotik, ki selektivno ubija bakterije, lahko kandidi omogoči, da prevzame oblast.

Brazde

Lahko pomeni, da se starate. Da,tudi naši jeziki kažejo znake staranja. Razpoke na jeziku so običajno neškodljive, vendar lahko nastanejo težave, če slaba zobna higiena povzroči okužbo znotraj razpok. Znotraj teh razpok se lahko razvije glivična okužba, katere simptomi so bolečina, slab zadah in včasih pekoč občutek.

Vztrajne rdeče lise

Rdeče lise, ki ne izginejo, so lahko resna bolezen jezika. Zato je pomembno, da se pravočasno posvetujete z zdravnikom.