Na urgenco pripeljali dve pijani 14-letnici! Groza, koliko sta imeli alkohola v krvi

V torek nekaj po polnoči so na krško urgenco zaradi akutnega alkoholnega opoja pripeljali dve mladoletni dekleti, ki sta potrebovali zdravniško pomoč.

Po oskrbi so ju odpeljali na nadaljnji pregled v brežiško bolnišnico, kamor so se oglasili tudi policisti in v prisotnosti staršev opravili razgovore z obema. Prisotnosti drugih prepovedanih substanc niso ugotovili, sta pa obe imeli v krvi med 2.16 in 2.39 promila alkohola. Po zaključenih pregledih in postopkih sta 14-letnici odšli s starši domov.

Policisti nadaljujejo preiskav primera zaradi kršitve zakona o omejevanju porabe alkohola na javni prireditvi, še sporočajo s PU Novo mesto.