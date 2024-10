Triki za odpravo maščobe na trebuhu

Kurjenje maščob in izgubljanje kilogramov zahteva resen poudarek na treh stvareh: uživanje hrane z manj kalorijami, izvajanje vadbe za moč in kardio vadba.

S pomočjo izjemno učinkovitih in skrivnih kardio trikov lahko odpravite trebušno maščobo. Zakaj pa ne?

Vadba za moč je ključnega pomena, ko ciljate na trdovratno maščobo na trebuhu. Trenerji priporočajo, da načrtujete vsaj dve do tri vadbe za moč na teden ter med njimi izvajate kardio vadbo.

Pri kardio vadbah imate na voljo veliko možnosti, kot so tek, kolesarjenje, plavanje ali vadba na raznih simulatorjih, kot je steper, na primer.

Veliko ljudi podcenjuje hojo kot orodje za izgubo maščobe. Je nizkointenzivna, odlična za regeneracijo in jo lahko izvajate na dolge razdalje in daljše časovno obdobje.

Spreminjajte aktivnosti, da se ne naveličate, in jih tedensko rotirajte.

Poskrbeti morate, da boste naredili čim več korakov dnevno. Zakaj je pomembno povečati število korakov? Čeprav morda že telovadite, vas, če preostanek dneva preživite sede, obravnavajo kot sedečega.

Ta neaktivni čas ne bi smel biti del vaše dnevne rutine, ko ste osredotočeni na fitnes. Če želite izgubiti trebušno maščobo, je preprosto: hoditi morate vsak dan.

Pri hoji obstajajo načini, kako povečati porabo kalorij in s tem pospešiti izgubo maščobe. Tukaj je nekaj nasvetov, ki jih trener priporoča za vašo naslednjo kardio rutino, da se znebite maščobe na trebuhu.

Hoja po klancu navzgor

Eden od načinov, kako povečati težavnost hoje in porabiti več kalorij, je strmejši klanec. S hojo navzgor prisilite telo, da dela intenzivneje in vključite več mišic okoli bokov in nog. Poiščite klanec v svoji okolici in se povzpnite vse do vrha. Lahko je dolg le nekaj deset metrov. Nato se spustite nazaj dol in ponovite še nekajkrat.

Spremenite tempo

Poleg povečevanja naklona in hoje po klancih je še en način za porabo kalorij in maščob; povečanje hitrosti. Če ste vajeni počasne hoje, lahko poskusite z energično hojo.

Pri naslednjem sprehodu se izzovite in poskusite hoditi malo hitreje. Izmerite, koliko časa običajno potrebujete za svojo običajno pot, nato pa poskusite ta čas prekositi. Če šele začenjate in še gradite svojo vzdržljivost, lahko izvajate intervale, tako da izmenjujete kratke hitre sprehode z vašim običajnim tempom. Nasvet: pripravite si motivacijsko glasbeno listo v slušalkah (na telefonu), saj lahko hitrejši ritem močno poživi korak.

Med hojo izvajajte vaje za noge z lastno težo

Med sprehodom lahko poskrbite, da bodo noge delale še bolj intenzivno, tako da vključite nekaj vaj z lastno težo. Tukaj je nekaj nasvetov. Izvedite vsako posebej ali vse zapored, preden nadaljujete s hojo:

Počepi z lastno težo (15 ponovitev)

Ohranite pokončen trup in napete trebušne mišice, ter se spustite nazaj na pete in boke, dokler ne bodo vzporedni s tlemi. Nato se dvignite nazaj gor, napnite zadnjico in kvadricepse na vrhu.

Hoja v izpadnem koraku (10-15 ponovitev za vsako nogo)

Hoditi začnite z dolgim korakom naprej z eno nogo. Trdno postavite stopalo na tla in se pod nadzorom spustite, dokler se zadnje koleno rahlo ne dotakne tal. Ko se koleno dotakne tal, stopite naprej z drugo nogo in ponovite.

Hoja z dvigovanjem pet proti zadnjici (15 ponovitev za vsako nogo)

Roke imejte ob straneh in začnite dvigovati pete nazaj proti zadnjici, pri čemer pri vsakem dvigu napnite zadnje stegenske mišice.

Visoki dvigi kolen (10 ponovitev za vsako nogo)

Ohranite pokončen trup in napete trebušne mišice ter začnite dvigovati kolena nad boke.