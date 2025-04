Pretep s smrtnim izidom v vasi Runeč! Umiral tri dni, sosedje ničesar niso vedeli

Ker 66-letni Franc Arnejčič z Runča pri Ormožu ni priznal očitanega kaznivega dejanja povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtjo, je okrožna ptujska sodnica Katja Kolarič v teh dneh zanj razpisala glavno obravnavo. A je bila ta preklicana in preložena na začetek maja. Takrat bodo Arnejčiču začeli soditi, ker naj bi konec junija 2022 znancu in pivskemu prijatelju med pretepom s kolom povzročil posebno hude telesne poškodbe, zaradi katerih je slednji torej umrl. 15 LET ZAPORAgrozi povzročitelju posebno hude telesne poškodbe. Šestinpetdesetletni domačin Miran Moravec je po udarcu tri dn...