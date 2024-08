Je to najnevarnejša maščoba od vseh

Na spletni strani CNN zdravje je bil objavljen šokanten naslov: Študija ugotavlja, da je trebušna maščoba povezana z zgodnjo smrtjo.

In dodatno: pri ženskah vsako 10-centimetrsko povečanje trebušne maščobe pomeni tveganje za smrt iz katerega koli vzroka za osem, pri moških pa za 12 odstotkov.

Kaj pravijo zdravniki?

Pobrskali smo po mnenjih strokovnjakov. Kakšna so zdravstvena tveganja zaradi trebušne maščobe? Zagotovo ne gre samo za številko na tehtnici.

Raziskovalci menijo, da je količina globoke maščobe okoli pasu dovolj zanesljiv pokazatelj, ali vas ogrožajo resne zdravstvene težave kot telesna masa ali indeks telesne mase. Bolezni, ki lahko nastanejo, so diabetes, maščobna bolezen jeter, težave s srcem, previsok holesterol, rak na dojki in vnetje trebušne slinavke.

Pri Slovenskem farmacevtskem društvu so zapisali, da je za opredelitev ogroženosti za metabolične in srčno žilne zaplete, ki so vodilni vzrok umrljivosti zaradi debelosti, poleg indeksa telesne mase ključno merjenje obsega pasu.

Obseg pasu klinično zadovoljivo opredeli t.i. visceralo debelost, ki je od vseh razdelkov maščobnega tkiva najbolj škodljiva zaradi specifičnih lastnosti visceralnega maščevja.

S povečanim tveganjem za srčno žilna obolenja so značilno povezani velikost in število maščobnih celic, njihova odzivnost na lipolitični odgovor, zmožnost shranjevanja energije in presnovna ter vnetna aktivnost.

Kaj pomenijo meritve pasu

Samo z merjenjem debeline špeha pasu ne moremo ugotoviti, koliko visceralne maščobe imate. To je zato, ker je maščoba blizu površine vaše kože (imenovana podkožna maščoba) tudi del tega, kakšno postavo oziroma telesno konstitucijo imate - jasno je, da so obsegi telo različni. Zato zelo v grobem: zdravstvene težave, povezane s trebušno maščobo, so na obzorju, ko imajo gospe obseg pasu večji kot 76, moški pa mogočnejši kot 100 centimetrov.

Veliko smo pisali o dietah, ki so prevečkrat pot v zgodbo jo-jo efekta, se pravi, da se po shujšanju spet zredite in imate še več na kupu, kot ste imeli pred prvo dieto in o tem, kako slabe so diete za zdravje, zlasti čudežne, ki lahko tudi čudežno spraznijo denarnico.

Največ za zmanjšano maščobo okoli pasu naredimo z gibanjem in lepo je vedeti, da od vseh maščob pri in po telovadbi prav ta na trebuhu tudi prva izgine. Že sama hoja je odličen način, da shujšamo okoli trebuha, le več kot uro na dan ji je treba posvetiti. Če bomo hodili navkreber, bo presnova še večja ...

Čas sedenja v službi nam seveda pri tem ne pomaga, o tem smo pisali, zato je treba v delovno rutino vnesti nekaj osnovne gimnastike. Vsake pol ure; in zdaj, ko veliko delamo doma, je to še veliko enostavnejše, saj smo napravljeni v udobnejša oblačila, pa tudi čudnih pogledov sodelavcev ni.

Če se odločimo, da se bomo življenja lotili tako, da se bomo tudi v nešportnem delu dneva več gibali, bili bolj aktivni, imeli kakšno mravljico več v riti, kot sicer, se pravi, da bomo manj pri miru, tudi to šteje. In kurili maščobe.

Ne čez noč - a če sedeč način dela zamenjamo s takim, ki vključuje veliko premikanja po prostoru, morda celo po stopnicah, se bo čez čas zagotovo poznalo! Pa tudi naša telesna pripravljenost se bo zelo izboljšala, če ste bilo doslej bolj leni kot ne, glede gibanja, seveda.

O lepotah piva, sladkorja in mehurčkov

Moški se velikokrat izgovarjamo, da je za naš špeh krivo pivo. Pivo je pogosto vzrok za naš rahlo zaobljen trebušček - od tod tudi izraz pivski trebuh. Študije sicer kažejo, da je nekoliko bolj zapleteno od tega. Penasto veselje v krigli ima res veliko kalorij, jasno, da to povzroča spremembe na tehtnici. Navzgor, seveda ... Vendar pa ni nujno, da se vsa taka maščoba nabere okoli ledij in sredice.

Naše maščobno premoženje je bržkone prej posledica užitkov, porojenih iz sladkih pijač z mehurčki in drugih sladkanih tekočin. Znanstveniki vedo, da je prav sladkor tisti, ki ima grdo lastnost, da se na trebuhu kopičijo maščobe.

Za manj maščobe na trebuhu je najpomembnejša prehrana, pomaga, če pojemo toliko, kot potrebujemo, ne pa toliko, kot si želijo lačne oči, zelo koristna je kombinacija veliko zelenjave in malo nezdrave hrane.

O zelenem čaju smo v Poletu že precej pisali, zagotovo je bolj zdrav kot mehurčkasta sladka veselja. Znanstveniki pravijo, da antioksidant v zelenem čaju morda lahko nekaj malega pospešijo izginjanje visceralne maščobe. Vendar pa tu še ni bila izrečena zadnja beseda, raziskave še potekajo, zagotovo pa čaj namesto sladkih pijač pomeni dobro rešitev.

Težava se seveda pojavi, če ga sladkamo.

Že desetletja se govori in piše o tem, kako zdravo je ribje olje, že dolgo velja za zdravo pomoč delovanju srca. Kaj je tako posebnega pri ribjem olju?

Predvsem vsebuje omega-3 maščobne kisline. Omega-3 maščobne kisline igrajo pomembno vlogo pri delovanju možganov, normalni rasti in peprečevanju vnetij.

Pomanjkanje le-teh so povezane z različnimi zdravstvenimi težavami, vključno z boleznimi srca in ožilja, nekraterimi vrstami raka, motnjami razpoloženja, artritisom in še več. Pozor: to ne pomeni, da jemanje velikih odmerkov pomeni boljše zdravje in preprečevanje bolezni!

V Ameriki so je pred kratkim odobrili zdravilo iz ribjega olja, ki pomaga nadzorovati trigliceride, torej maščobo v krvi.

Ima to kakšen vpliv na odpravo maščobe na trebuhu? Se opravičujejo, a smo izvedeli, da je raziskava, opravljena v skupini moških s prekomerno telesno maso, ki so jemali dodatke ribjega olja, ni pokazala sprememb, kar se tiče maščob na trebuhu.

Razbijanje mita?

Morda niste vedeli, a zdravniki so doslej, so mislili, da lahko nekaj več telesne mase (in maščobe) pomaga ohranjati močne kosti in jih ščiti pred zlomi. Ko gre za visceralno maščobo, pa raziskave kažejo, da to ni nujno res ... V eni od raziskav so znanstveniki ugotovili, da imajo moški z več trebušne maščobe šibkejše kosti!

Pa ženske? Isto vprašanje. Preučevali so ženske, ki še niso preživele menopavze. Nič dobrega se ni pokazalo: tiste z več maščobe na trebuhu so imele nižjo kostno gostoto - to pa je lahko opozorilni znak osteoporoze.

Na spletni strani osteoporoza.si smo prebrali: »Osteoporoza je bolezen starejših ljudi. Skoraj vsaka druga ženska in vsak peti moški po 50. letu si bo do konca življenja zlomil kost zaradi neprepoznane in nezdravljene osteoporoze. Ocenjujejo, da v Evropi vsakih 30 sekund pride do zloma zaradi krhkosti kosti.

Najpogosteje se zlomijo vretenca, kolk ali roka tik nad zapestjem. Strokovnjaki pričakujejo, da se bo zaradi staranja prebivalstva število takšnih zlomov v naslednjih petdesetih letih podvojilo.«

Kaj storiti? Preprosto: ura spehoda n dan zagotovo prežene nekaj malega špeha na trebuhu stran. In veliko bolezni. Gremo na sprehod!