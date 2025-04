Kokoši, kričanje in kaos: film Minecraft sprožil izgrede v ameriških kinodvoranah

Ameriški kinematografi se spopadajo z izgredi na projekcijah filma Minecraft. Pustolovska komedija, na drugi strani velike luže ocenjena kot primerna za vse starosti, temelji na priljubljeni videoigri in v kinodvorane privablja množice najstnikov. A čeprav so veliki šefi zadovoljni s prodajo vstopnic, nekateri mladi gledalci v kinodvoranah povzročajo pravi kaos.

Družbena omrežja so preplavljena s posnetki norenja med Minecraftom; občinstvo med ogledom kriči, preklinja, pleše ter razmetava pokovko in papirnate kozarce. Zgodilo se je tudi, da je nekdo v dvorani sprožil ognjemet, spustili so tudi žive kokoši. Nekaterim gledalcem se dobesedno zmeša med prizorom, v katerem se pojavi t. i. jezdec kokoši (angl. chicken jockey) – otroški zombi, ki jezdi kokoš (gre za sovražni lik, ki se zelo redko pojavi v videoigri in je zato še posebno cenjen).

Anarhija v kinodvoranah je spodbudila številne kinematografe, da so izdali opozorila glede neprimernega vedenja. V New Jerseyju so celo prepovedali vstop mladoletnim obiskovalcem brez spremstva odraslih. Kino Township Theatre je na Facebooku še naznanil, da skupin fantov brez nadzora ne bodo spustili v dvorano.

V mestu Wasilla na Aljaski je osebje kina poklicalo policijo, ko je nekdo iz podivjane skupine 15 fantov zbil zaposlenega na tla. Podoben incident je posnel in delil na TikToku tudi eden od voditeljev podkasta Salesmen: After Hours z Long Islanda v New Yorku, ki je bil priča, kako je policija pospremila skupino najstniških razgrajačev s projekcije.

Film Minecraft, v katerem igrajo Jack Black, Jason Momoa, Danielle Brooks, Emma Myers in Sebastian Hansen, so kritiki večinoma raztrgali, čeprav so priznali, da se je igralska zasedba kljub zmedenemu scenariju dobro odrezala. A tudi slabe kritike očitno niso odvrnile občinstva, saj je film v manj kot tednu dni v ZDA zaslužil že več kot 193 milijonov dolarjev, po svetu pa še dodatnih 150; skupno je prinesel že 343 milijonov dolarjev oziroma več kot 300 milijonov evrov.

